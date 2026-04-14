В России хотят изменить правила расчета техосмотра автомобилей

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) начали работать над приказом, позволящим внести корректировки в действующую методику расчета максимальных тарифов на техосмотр (ТО). Нововведения планируют добавить в документ, действующий с 2022 года.

Соответствующеее уведомление разместили на портале проектов нормативных правовых актов. Как известно, регионы обязаны собирать предложения по изменению тарифов на ТО с его операторов, причем инициативу должны проявлять не менее 50% из них. Когда квоту не удается набрать, тарифы индексируют по инфляции. Но операторы редко делятся нужной информацией, поэтому ФАС планирует их простимулировать, одновременно снизив установленный порог по предложениям.

Еще в новой методике учтут госпошлину в размере 500 рублей за формирование диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО). В качестве дополнения к официальному тарифу на ТО такой сбор ввели с начала прошлого года.

Остается сказать, что поскольку проект приказа ФАС еще не опубликован, детали реализации нововведений на сегодняшний день остаются загадкой.

