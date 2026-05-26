Эксперты рассказали, к чему приведет ИИ-аудит скоростных ограничений на дорогах

Глава «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предложил пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах. Суть идеи: современные автомобили стали безопаснее, их тормозные системы — эффективнее, водительские ассистенты — умнее, а лимиты на многих участках застыли на уровне прошлых десятилетий. Водители реагируют на этот «анахронизм» массовыми превышениями скорости в пределах «нештрафуемого порога» в 20 км/ч. Так не пора ли действительно изменить ситуацию? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Для того, чтобы принять правильное решение, НАС предлагает провести ИИ-аудит: алгоритмы проанализируют интенсивность движения, аварийность и состояние дорог, чтобы найти участки, где скоростной лимит можно повысить. Инициативу направили председателю правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину.

Пока не очень ясно — как на нее отреагируют власти, однако специалисты ассоциации «ОКО», объединяющей производителей и операторов систем фиксации нарушений. утверждают, что ИИ-аудит дорог — идея здравая и технологически реализуемая. Нейросеть действительно способна проанализировать технические паспорта дорог, аварийность, интенсивность трафика и выявить участки с необоснованно заниженными ограничениями. Но это инструмент анализа, а не автоматического пересмотра сложившейся ситуации.

Особенно с учетом того, что, скажем, по данным Научного центра БДД МВД России, нарушение скоростного режима — главная причина гибели людей на дорогах: 2813 погибших, или 32,1% от всех смертей по вине водителей. Скорость не просто провоцирует аварии — она определяет, выживут ли в них люди.

— На наш взгляд, — говорят эксперты ассоциации, — даже если решение о повышении скоростных лимитов будет принято, оно должно произойти одновременно с решением о снижении пресловутого «нештрафуемого порога», причем — день в день. Одно без другого не просто не сработает, а создаст прямую угрозу безопасности.

— Начнем с ответа на вопрос, — продолжают сотрудники «ОКО», — почему скоростные лимиты вообще занижены? А дело в том, что транспортные власти и ГАИ фактически вынуждены устанавливать ограничения с запасом, закладывая в них так называемый нештрафуемый порог.

На отремонтированной федеральной трассе, где условия позволяют безопасно двигаться 110 км/ч, стоит знак «90» — потому что все понимают: большинство поедут +20 км/ч, и реальная скорость составит как раз 110. Это замкнутый круг: порог формирует привычку нарушать, привычка вынуждает занижать ограничения, заниженные ограничения оправдывают существование порога.

Причем ситуация парадоксальная: миллионы водителей ежедневно нарушают ПДД — и искренне не считают себя нарушителями. Но водитель, который едет +20 км/ч к знаку — нарушитель. Не «почти нарушитель», не «условный нарушитель», а реальный, состоявшийся нарушитель ПДД. Отсутствие штрафа не означает отсутствие нарушения.

Напомним, что в 2013 году нештрафуемый порог ввели как техническую страховку — опасались, что камеры будут работать с некой весомой погрешностью и станут ошибаться. Но проблема давно решена: современные комплексы фото- и видеофиксации измеряют скорость с точностью до 1 км/ч. Но порог остался — и превратился в узаконенную лицензию на нарушение. Поэтому просто повысить лимиты, сохранив эту лицензию, нельзя, — уверены собеседники портала «АвтоВзгляд».

— Если завтра на трассе поставить «110» вместо «90» — а порог оставить — реальная скорость потока мгновенно вырастет до 130 км/ч, — не сомневаются в «ОКО». — В городе при повышении лимита с 60 до 80 км/ч поток поедет 100. За двенадцать лет у водителей сформировался устойчивый рефлекс — прибавлять 20 к цифре на знаке. Штрафа нет — значит, «можно». Повысить лимиты, не сломав эту логику —получить всплеск аварийности и смертности.

Одним словом, финальное решение по каждому участку должны, на наш взгляд, принимать специалисты по безопасности дорожного движения. Последовательность действий: провести ревизию скоростного режима, повысить ограничения там, где это обосновано, и одновременно снизить нештрафуемый порог.

Начать можно с 10 км/ч, как в Белоруссии, а затем поэтапно привести к мировым стандартам в 3-5 км/ч. Техническая необходимость в запасе в 20 км/ч отпала много лет назад — пора привести норму в соответствие с реальностью...