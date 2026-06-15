«Нештрафуемый» порог превышения скорости в России: отменять нельзя оставить

В последнее время кабинеты в министерствах и ведомствах бурлят идеями о снижении того самого нештрафуемого порога превышения скорости, который в России составляет 20 км/ч. Мол, и в братской Белоруссии уже можно только +10 км/ч, и погрешность у отечественных камер — всего 1-2 км/ч, к чему такой большой запас? Давайте снижать в борьбе за безопасность дорожного движения, ибо бюджет сам себя не наполнит. Однако подобная инициатива может встать в один ряд с утилизационным сбором и наделать бед на российских дорогах. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, руки чиновничьего цеха потянулись к «святая святых» дорожного движения России — к так называемому нештрафуемому превышению скорости. Тем самым +20 км/ч, которые многие добавляют к значению на дорожном знаке. Причина подобного добавления понятна: такую «прибавку» многие и за нарушение не считают, хотя оно таковым и является, да и дорога позволяет. Чего тянуть?

Намедни портал «АвтоВзгляд» провел опрос своих читателей и выявил следующие показатели: «двадцаточку» к знаку всегда плюсует половина респондентов (50,49%), еще треть автолюбителей (31,91%) старается «соблюдать приличия» в городе, но на трассе себя не сдерживает, а 4,53% так и вообще на знаки не смотрят. Лишь 13,07% отдали свой голос за строгое соблюдение скоростного режима. Просто вдумайтесь, если «нештрафуемую» норму отменят, то 87% отечественных автовладельцев в перспективе и буквально одновременно начнут получать «письма счастья» в товарных количествах. И что в итоге?

Во-первых, такое развитие событий моментально приведет к росту числа неплательщиков, число которых станет расти как снежный ком: штрафы, как показывает практика, платят вовремя и в срок только те, кто преступает ПДД редко и случайно. Отчаянные нарушители — зачастую «коллекционеры», спокойно живущие с сотнями неоплаченных постановлений «на душе». Сегодня таких — меньшинство, но завтра, начни менять «нештрафуемый» порог, все изменится. Получим в итоге второй «утиль», увеличение которого, напомним, резко снизило приток денег в бюджет.

Фото avtovzglyad.ru

Во-вторых, не справятся с валом данных сами центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где и обрабатываются все фотографии с многочисленных уже отечественных камер. Резко и молниеносно возрастет нагрузка на их сотрудников, увеличивая и количество ошибок, и просрочку по отправке постановлений.

Посыплются сроки оплаты со скидкой, нарастет число обжалований, система сама себя погребет под шквалом бумажной работы. Проще говоря, начнется хаос, остановить который будет непросто: любая государственная машина (и уж тем более — отечественная) неповоротлива по умолчанию.

Третий пункт — потенциальный социальный взрыв. Атмосфера в обществе и так далека от расслабленной и стабильной, что, в том числе, выражается в многочисленных конфликтах на дороге. Если «добавить градуса», в очередной раз ударив по столь чувственному месту, как кошелек — начнется реакция, несравнимая с закрытием некоторых социальных сетей и месенджеров. Зачем это нужно именно сейчас — очень большой вопрос.

И в МВД, которое уже давно, неоднократно и достаточно четко высказалось против любых подобных изменений в ПДД и КоАП, это прекрасно понимают. Однако окончательное решение будут принимать не там. И очень хочется верить, что его последствия в этот раз будут просчитаны тщательнее обычного.