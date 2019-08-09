Как высокие технологии упрощают жизнь автоворам

В итоге для того, чтобы проникнуть в оснащенный keyless-системой Audi TT RS, угонщикам понадобилось всего 5 секунд, и еще 5, чтобы автомобиль завести и отогнать. Как пишет британское издание What car?, организовавшее эксперимент, для такого угона нужна лишь пара несложных приборов для получения и передачи сигнала. А вот без этой новомодной и довольно дорогостоящей функции увести спорткар оказалось довольно проблематично.

Ровно столько же времени нужно, чтобы украсть DS 3 Crossback 2018 года. А вот кроссовер Land Rover Discovery Sport продержался немного дольше: 10 секунд потрачено на вскрытие и еще 20 — на сам угон. С Mercedes A-Class пришлось повозиться — на все операции ушло 30 и двадцать 20 секунд соответственно. Не сразу сдался и BMW X3 M — 40 с и 20 с. Таким же крепким орешком показал себя Ford Fiesta.

Но самый недоступный для воришек из экспериментальной семерки — Land Rover Discovery. Дверь «паркетника» поддалась за 20 секунд, причем пришлось отключать «сигналку» и использовать отмычку. Но завести двигатель «Диско» не получилось вовсе. Такие трудности возникли, потому что разработки оснастили авто радиотехнологией широкого спектра, не дающей угонщикам улавливать сигнал.

Но это все эксперимент, а вот какие автомобили действительно угоняют в России чаще остальных, выяснил портал «АвтоВзгляд» и поделился рейтингом самых любимых у воров моделей здесь.