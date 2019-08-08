Чего опасаться, выбирая дешевый подержанный седан с АКП

LADA Granta

Доступнее всех в указанной категории — популярный седан тольяттинского производства LADA Granta в дорестайлинговом варианте. Речь идет об автомобилях с бензиновыми моторами объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с.

Причем можно выбрать машину либо с четырехступенчатым «автоматом», либо пятискоростным «роботом». Цены на LADA Granta не старше 2014 года выпуска начинаются от 200 000 рублей. Пробег у таких машин стартует в среднем от 50 000—60 000 километров.