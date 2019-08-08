Чего опасаться, выбирая дешевый подержанный седан с АКП

В рейтинг попали дешевые седаны с двумя педалями российского, корейского, японского и узбекского производства. Цены на них стартуют с отметки в 200 000 рублей, но за эти деньги велик шанс нарваться на откатавшего свой срок «пенсионера» со скрученным одометром, который использовался в качестве такси. Но уже от 300 000 «деревянных» вполне можно рассчитывать на бюджетные модели в приличном техническом состоянии.
LADA Granta
Доступнее всех в указанной категории — популярный седан тольяттинского производства LADA Granta в дорестайлинговом варианте. Речь идет об автомобилях с бензиновыми моторами объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с.
Причем можно выбрать машину либо с четырехступенчатым «автоматом», либо пятискоростным «роботом». Цены на LADA Granta не старше 2014 года выпуска начинаются от 200 000 рублей. Пробег у таких машин стартует в среднем от 50 000—60 000 километров.
Daewoo Gentra
В этой категории узбекские седаны Daewoo Gentra встречаются реже, и в основном они стоят чуть дороже нашей «Гранты» — в среднем от 230 000—250 000 рублей.
Автомобиль заряжен 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Судя по объявлениям, большинство автомобилей имеют пробег меньше 80 000 километров, что дает основания предполагать, что километраж на одометрах скручен.
Nissan Almera
Примерно за те же деньги — в среднем от 230 000—250 000 «деревянных» — можно приобрести более вместительную Nissan Almera 2014 года выпуска. Бюджетный «японец» оснащен 1,6-литровой «четверкой» мощностью 102 л. с. и четырехступенчатой АКП.
Во многих объявлениях о продаже этого седана можно видеть фото машин в желтом цвете кузова и даже с шашечками на крыле. Километраж при этом указывается сомнительный.
Hyundai Solaris
Корейский хит продаж Hyundai Solaris не старше 2014 года выпуска обойдется дороже — минимум от 300 000 рублей. Имеется возможность выбрать седаны с двумя моторами — 1,4-литровой «четверкой» мощностью 107 л. с. и 123-сильным «атмосферником» объемом 1,6 л.
Агрегаты работают в паре с шестиступенчатым «автоматом». По количеству предложений на вторичном рынке в указанной категории «Солярисы» уступают только LADA Granta.
KIA Rio
За те же деньги можно прибрести ближайшего родственника Hyundai Solaris — не менее популярный KIA Rio, который на «вторичке» встречается гораздо реже. Этот вариант оснащается аналогичными силовыми агрегатами — 1,4-литровым мотором мощностью 107 л. с. и 123-сильным двигателем объемом 1,6 л.
Автомобиль укомплектован тем же шестиступенчатым «автоматом». Среди подержанных «Рио» и «Солярисов» также встречается немало бывших такси, так что выбирать их надо с особой осторожностью.