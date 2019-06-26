В Россию приехал обновленный Land Rover Discovery Sport

Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport, представленный в конце мая, вне зависимости от комплектации оснащен системой полного привода. На вооружении автомобиля два двухлитровых дизеля мощностью 150 и 180 л. с., а также пара более производительных бензиновых моторов, выдающих 200 и 249 «лошадей». Все движки работают вместе с десятискоростным «автоматом».

В начальной комплектации «паркетник» щеголяет рулем и передними креслами с подогревом, а также стояночным подогревом мотора и салона с дистанционным управлением. Кроме того, Discovery Sport оснащен светодиодной оптикой и полным комплектом парктроников.

Водитель сможет насладиться работой мультимедийной системой с десятидюймовым монитором. Если, конечно, она не перестанет глючить, как это происходит сегодня в моделях Land Rover. А камера заднего вида сделает процесс паковки элементарным даже в самым непростых условиях.

Среди электронных ассистентов найдутся система адаптации к дорожным условиям, функция контроля движения в заданной полосе и помощника при движении на склоне. Новинка оценивается в 2 930 000 рублей.