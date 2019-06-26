В Россию приехал обновленный Land Rover Discovery Sport

Фото: Land Rover
Российские дилеры начали принимать заказы на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport. «Живые» автомобили доберутся до своих владельцев предстоящей осенью. Какие рублевые прайсы получил «британец»?
Светлана Ермолаева

Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport, представленный в конце мая, вне зависимости от комплектации оснащен системой полного привода. На вооружении автомобиля два двухлитровых дизеля мощностью 150 и 180 л. с., а также пара более производительных бензиновых моторов, выдающих 200 и 249 «лошадей». Все движки работают вместе с десятискоростным «автоматом».

В начальной комплектации «паркетник» щеголяет рулем и передними креслами с подогревом, а также стояночным подогревом мотора и салона с дистанционным управлением. Кроме того, Discovery Sport оснащен светодиодной оптикой и полным комплектом парктроников.

Водитель сможет насладиться работой мультимедийной системой с десятидюймовым монитором. Если, конечно, она не перестанет глючить, как это происходит сегодня в моделях Land Rover. А камера заднего вида сделает процесс паковки элементарным даже в самым непростых условиях.

Среди электронных ассистентов найдутся система адаптации к дорожным условиям, функция контроля движения в заданной полосе и помощника при движении на склоне. Новинка оценивается в 2 930 000 рублей.

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26 июня 2019
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