Toyota Camry и другие роскошные седаны за 1 500 000 рублей

Toyota Camry

Начнем, пожалуй, с самого любимого и почитаемого нашими гражданами седана — Toyota Camry. Модель в кузове VX50 традиционно слывет надежным автомобилем, который потребует минимум вложений. Поэтому за экземпляр 2012 года с пробегом 150 000 километров и просят немало. Авто классом ниже можно найти с гораздо меньшим километражем, но наши люди не хотят идти на компромиссы — «Кэмри» будет цениться вечно.

Что касается силового агрерата, то под капотом работает 2,5-литровый 181-сильный мотор в паре с «автоматом». При условии надлежащего обслуживания этот набор не создаст проблем. Да и ходовая довольно безпроблемна. Уверены, в этом и заключается успех модели.

Ford Mondeo

Седан пятого поколения пользовался у наших граждан почетом и уважением. Этот автомобиль а-ля бизнес-класса мог поспорить с той же «Кэмри». Во всяком случае, по дизайну. Он явно красивее, хотя о вкусах и не спорят.

Сейчас на «вторичке» можно встретить экземпляры 2015—2016 годов выпуска с 2-литровым мотором на 200 л. с. и «автоматом». Пробег — 130 000 км. «Американец» отличается очень надежной подвеской, да и мотор не потребует чрезмерного внимания, ведь он довольно «древний», а значит, не нуждается в дорогом обслуживании.