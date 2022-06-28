Toyota Camry и другие роскошные седаны за 1 500 000 рублей

Toyota Camry
Начнем, пожалуй, с самого любимого и почитаемого нашими гражданами седана — Toyota Camry. Модель в кузове VX50 традиционно слывет надежным автомобилем, который потребует минимум вложений. Поэтому за экземпляр 2012 года с пробегом 150 000 километров и просят немало. Авто классом ниже можно найти с гораздо меньшим километражем, но наши люди не хотят идти на компромиссы — «Кэмри» будет цениться вечно.
Что касается силового агрерата, то под капотом работает 2,5-литровый 181-сильный мотор в паре с «автоматом». При условии надлежащего обслуживания этот набор не создаст проблем. Да и ходовая довольно безпроблемна. Уверены, в этом и заключается успех модели.
Ford Mondeo
Седан пятого поколения пользовался у наших граждан почетом и уважением. Этот автомобиль а-ля бизнес-класса мог поспорить с той же «Кэмри». Во всяком случае, по дизайну. Он явно красивее, хотя о вкусах и не спорят.
Сейчас на «вторичке» можно встретить экземпляры 2015—2016 годов выпуска с 2-литровым мотором на 200 л. с. и «автоматом». Пробег — 130 000 км. «Американец» отличается очень надежной подвеской, да и мотор не потребует чрезмерного внимания, ведь он довольно «древний», а значит, не нуждается в дорогом обслуживании.
Hyundai Sonata
Корейский седан понравится тем, кто не привык торопиться, при этом страсно желает комфорта. «Соната» 2018 года выпуска в кузове с индексом LF как раз такая: мягкая, вальяжная. Под капотом работает 2-литровый мотор мощностью 150 сил в паре с «автоматом». Пробег — около 140 000 километров.
Большинство корейских машин отличается надежностью и неприхотливостью. «Соната» — из таких. Если не обращать внимания на пробои катушек зажигания, сбои в работе датчиков температуры и ABS, машина не потребует лишних вложений. Сейчас это качество становится как никогда важным.
BMW 3-серии
Премиальный седан в кузове F30 вызывает большой интерес, потому как хорошо оснащен. А еще у него богатая гамма бензиновых и дизельных моторов. В имеющуюся у нас сумму укладывается экземпляр 2014 года выпуска с бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 136 сил и «автоматом». Пробег — под 100 000 км. Среди вариантов с «дизелем» выделим вариант с 2-литровым двигателем отдачей 184 л. с., так как он наиболее надежен и экономичен.
Практически каждая баварская «тройка» щедро оснащена опциями. Есть кожаный салон, климат-контроль, парктроники и ассистенты безопасности. Так что владелец обделен уж точно не будет. Стоит лишь приготовиться к значительным тратам на обслуживание и ремонт, так как у «немцев» наблюдается дефицит запчастей.
AUDI A6
Еще один «немец» серии C7, который может похвастать широкой палитрой силовых агрегатов. На удивление, в полтора миллиона рублей укладываются машины 2012—2016 годов выпуска с самыми разными моторами, начиная от бензинового двигателя объемом 1,8 л (190 л. с.) и заканчивая 3-литровым агрегатом отдачей за 300 «лошадей». Выбор младшего мотора видится нам более рациональным, ведь транспортный налог никто не отменял.
Пристального внимания потребует лишь роботизированная трансмиссия. При пробегах за 150 000 км она может подкинуть неприятные сюрпризы. Однако, если прошлый хозяин регулярно обслуживал автомобиль, серьезных неприятностей быть не длолжно.