ГИБДД применила убойный метод борьбы с тонировкой автомобильных стекол

На днях в пабликах крупнейшего населенного пункта ХМАО города Сургута появились фото любопытного документа, имеющегося на руках сотрудников местной ГИБДД. Это заранее заготовленный формуляр «требования об устранении условий, способствующих совершению административного правонарушения». Речь идет об удалении незаконной тонировки на стеклах авто. Документ практически полностью готов: инспектору остается лишь вписать в него данные попавшегося водителя и свои собственные.

Особое внимание в его замечательном тексте привлекает фраза: «требую устранить причины и условия, способствующие реализации угроз безопасности граждан и общественной опасности в области обеспечения дорожного движения, незамедлительно, но не позднее до начала осуществления дальнейшего движения». Таким образом, нарушитель не имеет права сесть в машину и законопослушно поехать на ней в сервисцентр, где специалисты удалят злосчастную пленку. Поскольку за нарушение «законного требования сотрудника полиции» сразу же наступит ответственность по ст. 19.3 КоАП — со штрафом в 2000—4000 рублей или административным арестом на 15 суток.

Удивительно в этой истории то, что до последнего времени на устранение всяких неисправностей, обнаруженных в машине, сотрудники ГИБДД в своих «требованиях» обычно указывали срок, в течение которого автомобилисту предписывается ее устранить. Чаще всего он составляет 10 дней, что вполне разумно. А «сургутский формуляр» в принципе не дает никакого временного лага: сдирай пленку немедленно, если хочешь уехать или стой на месте до скончания веков!