ГИБДД применила убойный метод борьбы с тонировкой автомобильных стекол

На днях в пабликах крупнейшего населенного пункта ХМАО города Сургута появились фото любопытного документа, имеющегося на руках сотрудников местной ГИБДД. Это заранее заготовленный формуляр «требования об устранении условий, способствующих совершению административного правонарушения». Речь идет об удалении незаконной тонировки на стеклах авто. Документ практически полностью готов: инспектору остается лишь вписать в него данные попавшегося водителя и свои собственные.
Особое внимание в его замечательном тексте привлекает фраза: «требую устранить причины и условия, способствующие реализации угроз безопасности граждан и общественной опасности в области обеспечения дорожного движения, незамедлительно, но не позднее до начала осуществления дальнейшего движения». Таким образом, нарушитель не имеет права сесть в машину и законопослушно поехать на ней в сервисцентр, где специалисты удалят злосчастную пленку. Поскольку за нарушение «законного требования сотрудника полиции» сразу же наступит ответственность по ст. 19.3 КоАП — со штрафом в 2000—4000 рублей или административным арестом на 15 суток.
Удивительно в этой истории то, что до последнего времени на устранение всяких неисправностей, обнаруженных в машине, сотрудники ГИБДД в своих «требованиях» обычно указывали срок, в течение которого автомобилисту предписывается ее устранить. Чаще всего он составляет 10 дней, что вполне разумно. А «сургутский формуляр» в принципе не дает никакого временного лага: сдирай пленку немедленно, если хочешь уехать или стой на месте до скончания веков!
Надо признать, что в принципе сотрудники ГИБДД закон таким образом не нарушают. Ни в каких правовых актах РФ точный срок «устранения причин и условий» не прописан. Так что полицейский в этом смысле волен творить все, что в голову взбредет. Это, кстати, касается не только тонировки. Подобное «требование» легко можно предъявить и автомобилисту, установившему, например, вместо штатных «галогенок» в фарах светодиоды или «лазеры». Его тоже могут обязать демонтировать их, не сходя с места.
Но! У водителя, попавшего в подобный переплет, может быть лишь один законный способ убраться из «зоны поражения» сотрудника ГИБДД: вызвать эвакуатор и увезти машину на нем. Такой поступок не будет считаться «невыполнением законного требования». Что в свое время подтвердил Верховный Суд в своем решении по делу № 11-АД19—28 от 11 октября 2019 года. Судья высшей судебной инстанции В. П. Меркулов решил тогда, что требование об устранении со стекол тонировки без предоставления водителю достаточного для этого количества времени «не отвечает критериям разумности и исполнимости».
Любопытно, что четырьмя месяцами ранее, в июне 2019-го, тот же самый судья ВС оставил в силе «приговор» другому водителю по ст. 19.3 КоАП (дело № 19-АД19−3). Там автомобилиста, получившего подобное предписание удалить тонировку, наказали за то, что он не стал вызывать эвакуатор, а сел в машину и поехал на ней. Что было расценено Фемидой как «невыполнение законного требования».