Эксперты выяснили, почему число угонов в России может вырасти

Фото globallookpress.com
Несмотря на то, что число краж и угонов транспортных средств в нашей стране неуклонно снижается, значительное число автовладельцев по-прежнему рискует остаться без любимых «ласточек». Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Артем Князев

Полицейская статистика должна, на первый взгляд, радовать отечественных водителей: криминальный элемент явно теряет интерес к такому роду своей деятельности, как автоугоны. Достаточно сказать, что за 11 месяцев минувшего года в стране зафиксировано 6,58 тысяч краж автомобилей (на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022-го) и 11,6 тысяч угонов (−8,4%).

Эксперты связывают это снижение с закрытием границ с Украиной и прибалтийскими странами, где чаще всего сбывались украденные машины, а так же с тем, что в России растет группировка камер видеонаблюдения, значительно облегчающая поиск злоумышленников. Тем не менее, ряд аналитиков уверены, что это затишье — временное.

По их мнению, число автоугонов неизбежно будет расти, поскольку на нашем рынке все еще наблюдается дефицит запчастей ко многим моделям, а имеющиеся в наличии слишком дороги. Поэтому автомобили будут гонять не для продажи, а для разборки. Ситуация усугубится, Несмотря на положительную статистику, некоторые эксперты прогнозируют увеличение количества угонов автомобилей в связи с проблемами с запасными частями.

Фото globallookpress.com

По их мнению, машины будут похищать для дальнейшего разбора на запчасти, особенно после если власти разрешат страховщикам ремонтировать ТС в рамках ОСАГО подержанными запчастями.В этом случае «под раздачу» попадут в первую очередь хозяева китайских и корейский машин.

Впрочем, с подобной позицией не согласен президент АНО «Институт исследования социального и экономико-технологического развития общества» Андрей Быстров. По его мнению, «если разрешат использовать б/у запчасти при ремонте ОСАГО, то ничего страшного в этом не будет — поддержанные запчасти и так сейчас используют как в России, особенно на Дальнем Востоке, где велика доля праворульных автомобилей, так и во всем мире».

– Если ремонтировать автомобили б/у запчастями по полису «автогражданки» разрешат официально, то это будет производиться по определенному списку комплектующих, а станции технического обслуживания будут гарантировать клиенту высокий уровень ремонта, — подчеркивает г-н Быстров.

Тем не менее, автовладельцам ряда регионов нужно быть начеку и всерьез позабоится о защите своего движимого имущества. По данным МВД РФ чаще всего угоняют автомобили в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях. Так же злоумышленники активничают в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском крае.

кризис, запчасти, угоны, защита от угона, санкции
22 января 2024
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