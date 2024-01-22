Эксперты выяснили, почему число угонов в России может вырасти

Полицейская статистика должна, на первый взгляд, радовать отечественных водителей: криминальный элемент явно теряет интерес к такому роду своей деятельности, как автоугоны. Достаточно сказать, что за 11 месяцев минувшего года в стране зафиксировано 6,58 тысяч краж автомобилей (на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022-го) и 11,6 тысяч угонов (−8,4%).

Эксперты связывают это снижение с закрытием границ с Украиной и прибалтийскими странами, где чаще всего сбывались украденные машины, а так же с тем, что в России растет группировка камер видеонаблюдения, значительно облегчающая поиск злоумышленников. Тем не менее, ряд аналитиков уверены, что это затишье — временное.

По их мнению, число автоугонов неизбежно будет расти, поскольку на нашем рынке все еще наблюдается дефицит запчастей ко многим моделям, а имеющиеся в наличии слишком дороги. Поэтому автомобили будут гонять не для продажи, а для разборки. Ситуация усугубится, Несмотря на положительную статистику, некоторые эксперты прогнозируют увеличение количества угонов автомобилей в связи с проблемами с запасными частями.