Страховщики нашли самые угоняемые в 2023 году автомобили

Согласно ее данным, в 2023 году угонщики больше всего интересовались «корейцами» и «японцами» — Hyundai и Kia, Toyota и Lexus. Пятерку предпочтений автоворов замыкают с равными показателями Renault и Skoda. Среди самых популярных у преступников моделей лидируют Kia Optima/K5 и Hyundai Santa Fe — по 10% угонов. На третьем месте — Toyota Camry (5%).

Больше всего машин угонялось в Москве и Подмосковье — примерно треть всех зафиксированных случаев. После столичных регионов идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Тверская и Ярославская области (по 7%). Активнее всего бандиты были в феврале и октябре — на эти месяцы пришлось по 12,5% преступлений.

В страховой компании отметили, что на фоне бурного роста цен на запчасти и лакокрасочные материалы владельцы машин считают более актуальным застраховать риски серьезных повреждений или «тотала», но угон тоже исключать не следует.