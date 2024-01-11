Страховщики нашли самые угоняемые в 2023 году автомобили

Фото globallookpress.com
В прошлом году число угонов автомобилей снизилось втрое по сравнению с 2022 годом. Правда, статистика эта учитывает исключительно машины, застрахованных по КАСКО в компании «Росгосстрах».
Александр Пономарев

Согласно ее данным, в 2023 году угонщики больше всего интересовались «корейцами» и «японцами» — Hyundai и Kia, Toyota и Lexus. Пятерку предпочтений автоворов замыкают с равными показателями Renault и Skoda. Среди самых популярных у преступников моделей лидируют Kia Optima/K5 и Hyundai Santa Fe — по 10% угонов. На третьем месте — Toyota Camry (5%).

Больше всего машин угонялось в Москве и Подмосковье — примерно треть всех зафиксированных случаев. После столичных регионов идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Тверская и Ярославская области (по 7%). Активнее всего бандиты были в феврале и октябре — на эти месяцы пришлось по 12,5% преступлений.

В страховой компании отметили, что на фоне бурного роста цен на запчасти и лакокрасочные материалы владельцы машин считают более актуальным застраховать риски серьезных повреждений или «тотала», но угон тоже исключать не следует.

страхование, угоны, защита от угона
11 января 2024
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