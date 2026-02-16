Прокачу до травмопункта: куда привозит экстремалов ватрушка на фаркопе авто

Зима близится к концу, но излюбленная русская забава — «покатушки» на «салазках» — еще минимум месяц будет развлекать мальчишек и девчонок, а также их родителей. При этом, когда хочется кататься, а саночки возить не хочется, появляются альтернативные идеи. Одна из них — прицепить их или тюбинг к автомобилю. Однако такой поезд может дорого обойтись и «машинисту», и пассажиру. Чем чреваты такие покатушки, напоминает портал «Автовзгляд».

Казалось бы — невинная затея: прокатиться по дачному поселку или деревенским улочкам на автомобильной тяге. Ну выхлопом подышать немного. Однако разве это проблема, ведь столько веселья! Которое, правда перестает быть безопасным уже после развития скорости в 15 к/м. Ведь машина и «ватрушка» едут по разному вектору тяги.

При повороте или подруливании первая меняет траекторию, а «прицеп» продолжает катиться прямо за счет минимального сцепления с дорогой, не следуя по колее автомобиля. Этой амплитуды хватит, чтобы втемяшиться в столб, стоячую машину, или вылететь канаву. А в некоторых случаях — и на соседнюю (в том числе и встречную) полосу.

Во время поездки на ватрушке за машиной, трос начинает дергаться, большое плечо способствует разбалтыванию и сильным ударам о разные препятствия, которые пассажир в «надувном тазу» не в силах компенсировать телом или как-то скорректировать. При этом, скорость в 25-30 км/ч «рулевому» вообще не кажется скоростью. Но сзади это уже совсем другая динамика. Тюбинг начинает подпрыгивать на неровностях, разворачивается боком, а если придется затормозить, велика вероятность, что «райдер» влетит в бампер. А если на машине стоит фаркоп, то он встретится с грудкой клеткой или головой ездока.

Как правило, обычная горка обычно заканчивается сугробом. А на пути следования ватрушки стоят фонарные столбы, машины, отбойники. Все это можно сгрести, если прицепленный «снаряд» поймает маятниковый занос. Ну и, на конец, на поворотах тюбинг уезжает наружу. Человека может выбросить или провернуть. Это приводит к травмам спины и шеи.

В одной из веток тюменского форума пользователь с ником «Majesti(c)» прямо цитирует инспекторов из выложенного видео с подобной забавой: «Водитель, который катал пассажира на „ватрушке“, был привлечен по ст. 12.23 ч.2 и оштрафован на тысячу рублей». И в том же посте — страшный комментарий к видео: «Приятель погиб на этой штуке... 25 лет ему было... Не надо этого делать!». Как видим, даже взрослый человек подвершен сильному риску. Что уж говорить о детях. В этом дуэте рискуют все: водителю грозит штраф или уголовное наказание в случае получения травм катающихся, а сами «ездоки» рискую и здоровьем, и деньгами тоже.

В блоге НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля) отмечают: за зимний сезон к ним поступает порядка 100 детей, получивших травмы на тюбинге. А вот, скажем, в Казани с 29 декабря по 8 января в ДРКБ обратились 720 детей, из них 15 пострадали именно на тюбингах — чаще всего фиксируют черепно-мозговые травмы, сотрясения и переломы конечностей. В Петербурге медики тоже регулярно сообщают о таких пациентах: в каникулярный сезон 2026 года в Елизаветинскую больницу поступило 10 пострадавших от «ватрушек».

При этом в российских ПДД нет определения «ватрушка» или «тюбинг». Однако, правила четко запрещают езду вне салона автомобиля, если не считать спецтранспорт. Так, пункт 22.8 ПДД РФ гласит: «Запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля, кроме отдельных случаев. Которые, очевидно, к катанию по поселку не относятся не относятся.

Подкрепляет это требование и КоАП. Статья 12.33, ч 2 запрещает перевозку людей вне кабины и карает это штрафом в 1000 рублей. На вышеупомянутом форуме пользователь приводит пример, как водителя, который катал пассажира на «ватрушке», оштрафовали именно на эту сумму. Отдельно может прилететь и тому, кто катается.

Идея в том, что если человек на тюбинге оказывается на проезжей части, его можно считать участником движения и штрафовать на 800 рублей по статье 12.29 «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Но все эти 1000 и 800 рублей не так страшны по сравнению с уголовной ответственностью, которая наступает, если катание заканчивается ДТП с тяжким вредом здоровью или гибелью человека.