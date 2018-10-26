Продажи люксовых автомобилей в России поползли вверх

Если в июле и августе объем сегмента люксовых автомобилей сокращался, то в сентябре он наконец продемонстрировал пусть и незначительный, но все же рост. Однако несмотря на это, по результатам первых девяти месяцев года рынок новых роскошных машин все еще в «минусе». В январе-сентябре россияне купили 1062 авто класса люкс, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возглавляет рейтинг самых популярных автомобилей сегмента Mercedes-Maybach S-класс, который в минувшем месяце нашел 63 покупателей. Следом за ним в списке идут модели Bentley, разошедшиеся тиражом в 25 единиц, и Maserati, привлекшие внимание 19 богачей. Кроме того, в сентябре россияне купили девять машин марки Rolls-Royce, семь Lamborghini, две Ferrari и один Aston Martin.

Большинство проданных авто «прописалось», конечно же, в столице — в Москве поставили на учет 69 единиц. Подмосковная ГИБДД зарегистрировала 13 машин, а Петербургская — 11. В Новосибирск отправилось три люксовых автомобиля, по два — в Иркутскую, Тверскую, Пензенскую, Свердловскую, Тюменскую области, а также Хабаровский и Краснодарский края. Остальные 16 авто разъехались по другим российским регионам, сообщает агентство «Автостат».