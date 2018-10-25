Как бесплатно пройти тест-драйв любого понравившегося автомобиля

Перед поездкой не поленитесь почитать об интересующей модели: посмотрите, какие модификации предлагаются покупателям, какие комплектации. Загляните и на профильные автомобильные порталы, дабы узнать, что о том или ином авто пишут журналисты — будете знать, на что обратить внимание во время собственного тест-драйва. Вероятнее всего, у вас появятся какие-либо вопросы — выпишите их куда-нибудь, чтобы потом обо всем расспросить менеджера.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

Когда вы переступите порог автоцентра, консультант снимет копии с ваших документов, а также попросит подписать соглашение. Как бы не хотелось поскорее сесть за руль вожделенной машины, не торопитесь ставить свою подпись в договоре: изучите бумаги, а заодно уточните, застраховано ли авто по КАСКО. Если продавец даст отрицательный ответ, вежливо попрощайтесь и бегите со всех ног к другому дилеру. По идее, никакой материальной ответственности за «испытуемого» вы нести не должны.

В процессе оформления документов поинтересуйтесь, по какому маршруту будет проходить тест-драйв. У крупных компаний чаще всего имеется несколько вариантов, которые предлагаются клиенту на выбор. Однако есть и такие автосалоны, где «обкатка» идет исключительно на территории вокруг здания. Не стоит тратить свое время на столь сомнительный экспириенс — вежливо попрощайтесь, ну а дальше сами знаете, что делать. Машину нужно тестировать в реальных условиях, никак не на крошечной площадке.