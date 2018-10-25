Как бесплатно пройти тест-драйв любого понравившегося автомобиля

Пройти тест-драйв у официала, по идее, может практически любой водитель: не имеет никакого значения, собирается ли он понравившееся авто приобрести или хочет всего-навсего на нем прокатиться в свое удовольствие (главное, не говорить об этом продавцу). Отказывают в предоставлении услуги автосалоны лишь тем, кто пьян, молод или неопытен: как правило, машины дают трезвым лицам старше 21—24 лет с водительским стажем не менее двух лет.
ПРОЩУПАТЬ ПОЧВУ
Первое, что необходимо сделать, если вы твердо решили испытать тот или иной автомобиль — позвонить в шоу-рум и забронировать время тест-драйва. Есть риск, что если вы придете в автосалон без предварительной записи, вас деликатно развернут, сославшись на цейтнот или отсутствие нужной модели в парке. Общаясь с консультантом по телефону, уточните и про документы, которые вам потребуются. Обычно это паспорт и водительское удостоверение, но мало ли какие правила царят у выбранного вами дилера.