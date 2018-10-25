Как бесплатно пройти тест-драйв любого понравившегося автомобиля

Фото: ronmorgan.net
Почти каждому автомобилисту, желающему приобрести новую машину, дилеры дают возможность испытать ее в деле — пройти бесплатный тест-драйв. Услуга, безусловно, полезная. Однако далеко не все знают, как ей правильно пользоваться: на что обращать внимание, о чем расспрашивать менеджера, как себя вести. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как из кратковременной поездки выжить максимум, чтобы впоследствии не купить кота в мешке.
Виктория Базылева

Пройти тест-драйв у официала, по идее, может практически любой водитель: не имеет никакого значения, собирается ли он понравившееся авто приобрести или хочет всего-навсего на нем прокатиться в свое удовольствие (главное, не говорить об этом продавцу). Отказывают в предоставлении услуги автосалоны лишь тем, кто пьян, молод или неопытен: как правило, машины дают трезвым лицам старше 21—24 лет с водительским стажем не менее двух лет.

ПРОЩУПАТЬ ПОЧВУ

Первое, что необходимо сделать, если вы твердо решили испытать тот или иной автомобиль — позвонить в шоу-рум и забронировать время тест-драйва. Есть риск, что если вы придете в автосалон без предварительной записи, вас деликатно развернут, сославшись на цейтнот или отсутствие нужной модели в парке. Общаясь с консультантом по телефону, уточните и про документы, которые вам потребуются. Обычно это паспорт и водительское удостоверение, но мало ли какие правила царят у выбранного вами дилера.

Фото: www.tecnom.com.ar

Перед поездкой не поленитесь почитать об интересующей модели: посмотрите, какие модификации предлагаются покупателям, какие комплектации. Загляните и на профильные автомобильные порталы, дабы узнать, что о том или ином авто пишут журналисты — будете знать, на что обратить внимание во время собственного тест-драйва. Вероятнее всего, у вас появятся какие-либо вопросы — выпишите их куда-нибудь, чтобы потом обо всем расспросить менеджера.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

Когда вы переступите порог автоцентра, консультант снимет копии с ваших документов, а также попросит подписать соглашение. Как бы не хотелось поскорее сесть за руль вожделенной машины, не торопитесь ставить свою подпись в договоре: изучите бумаги, а заодно уточните, застраховано ли авто по КАСКО. Если продавец даст отрицательный ответ, вежливо попрощайтесь и бегите со всех ног к другому дилеру. По идее, никакой материальной ответственности за «испытуемого» вы нести не должны.

В процессе оформления документов поинтересуйтесь, по какому маршруту будет проходить тест-драйв. У крупных компаний чаще всего имеется несколько вариантов, которые предлагаются клиенту на выбор. Однако есть и такие автосалоны, где «обкатка» идет исключительно на территории вокруг здания. Не стоит тратить свое время на столь сомнительный экспириенс — вежливо попрощайтесь, ну а дальше сами знаете, что делать. Машину нужно тестировать в реальных условиях, никак не на крошечной площадке.

Фото: deskgram.net

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

Как показывает практика, тест-драйвы проводятся в два этапа: сначала за руль садится менеджер, рассказывая обо всех преимуществах автомобиля, и только потом клиент. Когда настанет ваша очередь, отрегулируйте под себя зеркала, кресла, осмотрите салон машины, проверьте работу климатической установки и мультимедийки, понажимайте кнопки, расспрашивая консультанта об их предназначении. Все в порядке? Трогайтесь!

Помните, что на тест-драйв отводится каких-то 20—30 минут, и половину этого времени «съест» менеджер. Ваша задача — за короткий срок опробовать все, что можно. Имеет смысл прокатиться по неровностям, резко разогнаться и так же резко остановиться, ускориться, войти в непростой поворот. Вместе с тем, испытывайте различные режимы движения, если таковые предусмотрены. Но не создавайте помех другим водителям и соблюдайте ПДД. Штрафы, если что, придется оплачивать вам.

ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

Пока вы будете наслаждаться (или нет) поездкой на автомобиле, менеджер будет находиться рядом с вами — на переднем пассажирском кресле. И если в машине имеются какие-либо «косяки», то он наверняка постарается отвлечь вас от них своей искусной болтовней. Не ведитесь на этот прием. Не стесняясь, попросите его помолчать или идите в наступление — задайте какой-либо вопрос из тех, что припасены в вашем списке. Говорить — так по делу.

Фото: doablefinance.com

Вопрос относительно родственников — брать их с собой в автосалон или не брать — довольно сложный. Смотря для каких целей вы присматриваете машину. Выбираете «железного коня» для себя? Тогда лучше оставить группу поддержки дома, чтобы всецело сосредоточиться на тест-драйве. Если же подыскиваете семейное авто, то пусть и родные его испытают. А иначе как узнать, комфортно ли будет за рулем супруге, а на заднем диване — детям?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Напоследок еще пара важных нюансов, о которых следовало бы упомянуть. Автомобили, предоставляемые в рамках дилерских тест-драйвов, по максимуму нашпигованы всевозможными опциями и дополнительным оборудованием — иных не сыскать. Делается это для того, чтобы у клиента осталось самое чудесное впечатление о модели, и он захотел ее приобрести. Если вы нацелены на машину в базовой версии или около того, то имейте в виду, что она может сильно отличаться от испытанной.

Покупка транспорта не «горит»? Тогда при наличии свободного времени и желания повторите всю описанную процедуру еще разок, только уже у другого дилера. Так у вас появится шанс опробовать машину в ином исполнении и состоянии. Не исключено, что на первый тест-драйв вам попадется практически «нулевое» авто с трехзначным числом на одометре, а на второй — реально обкатанное, с проявившимися дефектами. Вы ведь хотите знать, что вас ждет с этой машиной в дальнейшем?

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25 октября 2018
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