Как ездить по платной трассе за 50 рублей в месяц

Стало известно, что легковым машинам разрешат ездить по платной трассе М11 на участке Москва-Солнечногорск совершенно бесплатно. Правда, это будет возможно лишь в период с 1 декабря 2018-го по 28 февраля 2019 года. И только с часа ночи до 6.00 утра.

Причем бесплатный проезд будет разрешен лишь для машин, оборудованных транспондером. У кого нет этого приборчика — компания-концессионер готова его оформить хоть в офисах продаж на трассе, хоть через интернет-магазин, хоть как угодно.

Сам транспондер выдается бесплатно, но при приобретении требуется положить на персональный лицевой счет, «привязанный» к нему, не менее 500 рублей. Со счета будет ежемесячно списываться «абонентская плата» — по 50 рублей в месяц, если в течение него машина с транспондером оказывалась на одной из платных трасс — М3, М4 или М11.

Надо полагать, что зимой по ночам по платной трассе легковые машины все равно практически не ездят, а потому жадные концессионеры решили поиграть в щедрость, устроив своего рода «промо-акцию» в духе: раздаем бесплатно то, что все равно никому не нужно.