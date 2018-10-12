Готовьте ваши денежки: ГИБДД передумала отменять знак «Шипы»

История с необходимостью иметь на корме автомобиля, обутого в шипованные покрышки, знак с буквой «Ш» получила продолжение. Весенний шум по поводу отмены пресловутой наклейки с точки зрения закона так ни к чему и не привел.
Маразм ситуации со знаком «Шипы» в том, что в апреле 2017 года его обязали лепить на машины с соответствующей «резиной», а спустя год в МВД вдруг решили от этого отказаться. И даже опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов документ, согласно которому вешать знак «Ш» на заднюю часть авто не является обязательным требованием.
В пояснительной записке к нему сказано, что «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)».
Неужели полицейские поняли, что нельзя однозначно быть уверенными в более эффективных свойствах торможения машин с шипами на колесах? И осознали, что для принятия подобного решения необходимо учитывать целый ряд самых разных факторов? Учли, что во многих российских регионах асфальта зимой не меньше, чем летом, а езда с «колючками» в этом случае наоборот, только увеличит тормозной путь автомобиля? Как бы не так!
Однако автовладельцы, непонятно с чего поверившие в то, что у российской ГИБДД в кои то веки прорезался здравый смысл, рано побежавшие на радостях отклеивать мешающие обзорности треугольники «Ш» со своих машин. Ведь в ГИБДД, как известно, все через… пояснительную записку. На которой все здравомыслие придорожных полицейских и и закончилось.
Поправки, которые вроде бы должны были вступить в силу еще 1 июля 2018 года, так и не были утверждены. А это значит, что в соответствии со ст. 12.5 КоАП инспекторы ГАИ по-прежнему вправе выписать водителю штраф за отсутствие знака «Шипы» на корме автомобиля с шипованными шинами.
Но если в прошлом году гаишники неоднократно напоминали водителям о необходимости «обклеиться», чтобы предупреждать других участников дорожного движения о якобы коварной «колючей» резине, то в этом — стыдливо отмалчиваются. То ли из-за того, что обмишурились с поправками, то ли в предвкушении массового сбора денежек с водителей.