Готовьте ваши денежки: ГИБДД передумала отменять знак «Шипы»

Маразм ситуации со знаком «Шипы» в том, что в апреле 2017 года его обязали лепить на машины с соответствующей «резиной», а спустя год в МВД вдруг решили от этого отказаться. И даже опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов документ, согласно которому вешать знак «Ш» на заднюю часть авто не является обязательным требованием.

В пояснительной записке к нему сказано, что «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)».