5 ошибок эксплуатации «дворников», которые допускают зимой почти все водители

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выстроить «правильные» взаимоотношения со стеклоочистителями: регулярно подливай в бачок жидкость, да своевременно меняй «уставшие» щетки. Однако помимо этого, есть еще несколько важных нюансов, способных сыграть с водителем злую шутку. Каких именно, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Почему за стеклоочистителями важно ухаживать правильно — а особенно в «грязное» время года — осенью, зимой и весной — водители прекрасно знают. Другой вопрос, что далеко не все осведомлены, какие именно манипуляции нужно (а некоторые, напротив, не нужно) совершать, дабы продлить жизнь «дворников», отвечающих за безопасность рулевого и его пассажиров.
ВРЕМЯ И СТЕКЛО
Пробудив ото сна автомобиль морозным утром, водитель запустил мотор, наспех стряхнул с дверей и зеркал налипший снег, загрузился в салон и активировал «дворники» — мол, зачем работать руками, если наледь можно «сбросить» и стеклоочистителями. Однако так он сократил не только время на подготовку к поездке, но и срок службы щеток. Ведь они при отрицательных температурах менее устойчивы к деформациям, а значит острые кромки льда с легкостью могут их повредить.
А НУ, ОТЛИПНИ!
Другая серьезная ошибка, которую допускает подавляющее большинство автовладельцев — запуск стеклоочистителей, примерзших к стеклу. Перед тем, как дать щеткам нагрузку, их необходимо аккуратно «отлепить» от поверхности. А иначе, включая «дворники», можно ненароком вывести из строя весь механизм. И нужны вам эти проблемы на ровном месте?
НА ХОЛОДНУЮ
Не знают многие и о том, что брызгать на стекло «незамерзайку», когда «лобовуха» еще не успела толком прогреться, крайне нежелательно. Дело в том, что спирт, содержащийся в омывающей жидкости, в мороз моментально испаряется, а вода оседает на поверхности, незамедлительно превращаясь в лед. Что происходит дальше, догадаться нетрудно: обзор значительно ухудшается, а водителю приходится ломать шею, чтобы просматривать дорогу через крошечный просвет.
Любопытно, но активировать подачу «незамерзайки» автостроители не рекомендуют и при пустом бачке омывателя — об этом они пишут в руководствах по эксплуатации автомобилей. Вероятно, причина кроется в особенностях работы моторчика, который не может трудится без «смазки». Если вы обнаружили, что «омывайка» закончилась, то оставьте рычажок в покое: не нужно насиловать систему, выпрашивая «ну еще хотя бы пару капель» — себе дороже выйдет.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Кстати сказать, о бачке. Следует внимательнее относиться к тому, что в него попадает. В морозное время года систему надо «поить» специальной зимней «омывайкой» — никак не обычной водой, антифризом, бензином или какой-либо другой жидкостью, предназначенной для иных целей. И зря смеетесь! Истории про товарищей, льющих в бачок топливо, не вымышлены. В экстренных случаях, когда «незамерзайка» заканчивается где-нибудь на трассе вдали от магазинов, некоторые горе-водители прибегают и к горючке.