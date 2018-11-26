5 ошибок эксплуатации «дворников», которые допускают зимой почти все водители

Почему за стеклоочистителями важно ухаживать правильно — а особенно в «грязное» время года — осенью, зимой и весной — водители прекрасно знают. Другой вопрос, что далеко не все осведомлены, какие именно манипуляции нужно (а некоторые, напротив, не нужно) совершать, дабы продлить жизнь «дворников», отвечающих за безопасность рулевого и его пассажиров.

ВРЕМЯ И СТЕКЛО

Пробудив ото сна автомобиль морозным утром, водитель запустил мотор, наспех стряхнул с дверей и зеркал налипший снег, загрузился в салон и активировал «дворники» — мол, зачем работать руками, если наледь можно «сбросить» и стеклоочистителями. Однако так он сократил не только время на подготовку к поездке, но и срок службы щеток. Ведь они при отрицательных температурах менее устойчивы к деформациям, а значит острые кромки льда с легкостью могут их повредить.