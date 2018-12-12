Какие автокредиты больше подходят российским автомобилистам

Специалисты бренда подтвердили: более 50% новых автомобилей Ford, уходит к покупателям за ссуженные банком деньги. Из них 80% кредитов берется на три года — это самый комфортный срок в условиях российской реальности.

Кстати, одна из распространенных кредитных услуг, которая набирает популярность — это специальный заем, позволяющий с определенной периодичностью обновлять автопарк. У американского бренда такая программа получила название Ford Options. Впервые на отечественном рынке ее опробовали в 2014 году. Тогда она занимала долю в 2,5% от всех автокредитов марки, а сейчас ее популярность дошла до 60%.

По условиям Ford Options и подобным ей программам у автомобилиста есть возможность всегда обладать свежим авто на гарантии. Причем в итоге владелец выкупает машину, а также получает сниженный ежемесячный платеж и меньшую годовую ставку. И в этом случае самый распространенный срок — также три года.