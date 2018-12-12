Чем удобны банковские мобильные приложения тем, кто берет автокредит

Так, например, АО «МС Банк Рус» зафиксировал повышенный интерес своих клиентов к таким интернет-сервисам. Достаточно сказать, что всего за месяц после запуска мобильного приложения этого банка, его скачали более 1000 человек (примерно 40% автомобилей Mitsubishi россияне берут именно в кредит). Впрочем, ничего удивительного тут нет если учесть, что подобные мобильные приложения предлагают пользователям весьма востребованные сервисы,

Такие, скажем, как оплата кредита онлайн с карты любого банка; поиск ближайшей точки погашения кредита; просмотр информации по кредиту и историю операций по счету; возможность узнать о дате и размере предстоящих платежей по кредиту; получение информации о специальных предложениях. К тому же посредством приложения всегда можно оперативно задать вопрос сотруднику Банка.

Что же касается мобильного приложения АО «МС Банк Рус», то в нем, кроме всего перечисленного, доступен кредитный калькулятор на все автомобили Mitsubishi.