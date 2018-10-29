Как выглядит среднестатистический автомобилист в России

Абстрактный автолюбитель каждый день проводит время в пробках по дороге на работу и обратно на своем седане, вышедшем с конвейера АВТОВАЗа больше десяти лет назад. Он меняет машину каждые пять лет и собирается пересесть на внедорожник. Картина не очень радужная, согласитесь.

Если не обобщать, то статистика выглядит следующим образом: 83% респондентов купили подержанные автомобили (84% мужчин и 77% среди женщин). Третья часть от этих машин «прожила» уже больше десяти лет, по 25% авто пришлось на транспорт старше семи лет и старше четырех. 10% выпущены больше года назад и только 4% откатали несколько месяцев.

Чаще остальных на «старушках» ездят молодые люди до 25-и лет (42%). Очевидно, первый автомобиль стараются выбрать подешевле, тот, который не так жалко. Самым популярным типом кузова назван седан (40%), что вполне ожидаемо. На хетчбэки пришлось 20%, и 19% — на внедорожники. Среди марок победила отечественная LADA (выбрали 14%). В 19% случаев ее выбрали самые молодые водители.

63% опрошенных «за баранкой» уже больше 10-и лет (69% мужчин и 41% женщин). Причем четверть россиян меняет автомобиль раз в 4—5 лет, а 23% — примерно один раз в три года.

И еще один параметр — пробки. В них каждый день «пропадают» 38% участников опроса, 25% — пару раз в неделю, столько же вообще не стоят в пробках, а 12% — несколько раз в месяц, поделились результатами аналитики интернет-площадки «Авито Авто».