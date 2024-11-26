Выставка IAA-2024: грузовой транспорт загнали в электротупик вслед за легковым

Прошедший в Ганновере мировой «смотр грузовиков» IAA-2024 в очередной раз подтвердил приверженность ведущих производителей «зеленым» технологиям. Во главе угла по-прежнему царят электромобильность, цифровизация, углеродная нейтральность и прочие «sustainability». Которая в этом сегменте автопрома, никому, на самом деле, не нужна. Почему, объясняют эксперты портала «АвтоВзгляд».

На этом биеннале среди 1700 экспонатов было еще больше электрических образцов со всего мира: от американской Теслы до экзотических китайских стартапов. Разумеется, свои электроверсии представили и все знакомые марки. Но если электрогрузовики MAN, Mercedes-Benz, IVECO и прочие светятся на каждой приличной выставке, а «зеленый» Volvo FH ожидаемо получил титул «Грузовик года», то появление электрического дальнобойного тягача Scania вызвало переполох в среде профессионалов.

Ведь инженеры этой компании были последними, кто трезво смотрел на вещи, называя их своими именами. И эти люди еще недавно твердо заявляли, что будущего у «электродальнобоя» нет. Причем они не были противниками альтернативы в принципе: в их программе есть и развозные фургоны на электротяге, и мусоровозы, и автобусы. Но, видимо, решение принимали новые немецкие боссы компании из Traton...

А между тем, реального массового появления на дорогах электрогрузовиков нет, и в ближайшие годы вряд ли случится. Ведь подобный транспорт называется коммерческим не случайно, а вот этого в машинах будущего маловато. Их снаряженная масса выше, чем у классических ТС на пару тонн, что означает уменьшение полезного груза.

Фото производителя.

Да и тройная начальная цена представляет серьезную проблему для малого бизнеса. К моменту, когда грузовик окупится (около пяти лет) наступит время менять батареи, а это снова крупные расходы.

Про их утилизацию, равно как и производство, речь отдельная: там тоже все не просто, не экологично и не дешево. Существенные ежедневные потери времени на их зарядку добавляют проблем в эксплуатации.

А с ростом числа таких машин возникают серьезные трудности и с наличием зарядок, и со свободными местами на них. Ну и, наконец, притча во языцех — ограниченный дневной пробег. Для тяжелых грузовиков это критичный параметр, а он у «ёмобилей» гораздо ниже классических. Даже мировой лидер «Мерседес», и нынешний победитель «Вольво» гарантируют только 500 км пробега на одной зарядке. Так что в ближайшие годы массового перехода на «зеленые» грузовики не произойдет.

И, возможно, не произойдет вовсе, если не случится революционного прорыва в производстве аккумуляторах, которого пока не видно. Кстати, об АКБ: как и почем увеличить в разы добычу уже сейчас дефицитных редкоземельных (не зря так названы!) металлов для их производства?

Фото globallookpress.com

Впрочем, конечно, электрогрузовики (кое-где даже водородные) продолжат существовать, но — в узких специальных нишах. В качестве мусоровозов, к примеру: все рады бесшумному и не пахнущему грузовику во дворе поутру. Или как доставщики «последней мили» в городах — запаса энергии хватит на рабочую смену по центру. Но, в любом случае, они останутся уделом богатых стран, способных субсидировать большую стоимость как производства, так и эксплуатации.

Что же касается «дальнего боя», или тяжелого транспорта, то нынешние технологии позволяют использовать их только в виде научного эксперимента.