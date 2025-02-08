Полное погружение: VR-технологии как новый способ автопродаж

Современный мир уже нельзя представить без AR- и VR-технологий. Им находят применение в разных отраслях, в том числе и в автобизнесе. В связи с этим наблюдаются некоторые изменения в структуре автопродаж. С помощью VR, к примеру, потенциальный покупатель может узнать все необходимое о понравившейся машине и даже начать взаимодействие с ней, не выходя из дома. Некоторые автосалоны практикуют VR-тест-драйв, чтобы все желающие могли оказаться за рулем автомобиля своей мечты. При этом, в отличие от реального тест-драйва, в виртуальном заезде нет никаких рисков. О том, как VR помогает увеличивать продажи и повышать лояльность потенциальных клиентов, в материале портала «АвтоВзгляд».

Получить ощущения от реального взаимодействия с автомобилем покупатель может с помощью VR-шлема, контроллеров или виртуального конфигуратора. Современные VR-технологии позволяют подробно изучить интерьер автомобиля, оценить качество используемых материалов, проверить, насколько комфортно будет сидеть в салоне, оценить обзор через окна и зеркала, и даже протестировать машину в экстремальных ситуациях.

Для многих клиентов это удобно, так как не нужно выискивать окошки в рабочем графике для посещения автосалона и тратить время на дорогу, особенно, если проживаешь в удаленности от дилерских центров. Правда, в нашей стране подобный формат общения с потенциальным покупателем ТС пока не сильно развит.

Хотя автомобильная группа «Авилон» еще в 2022 году заказала виртуальный конфигуратор для своих премиальных автомобилей, с возможностью менять внешний вид ТС в режиме реального времени. Приложение было создано на базе моделей Mercedes GLE 400d и BMW X5, представленных в пяти основных цветах. Возможность в ходе взаимодействия с автомобилем менять цвет кузова, салона, тип колесных дисков и порогов позволила потребителям сделать предварительный выбор модели машины без личного контакта с ней.

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Закрытие многих вопросов и пожеланий пользователя до его прихода в ДЦ позволяет дилерам повысить уровень доверия к их продуктам и ускорить принятие решения о покупке. А настройка автомобиля под свои нужды создает у потенциального покупателя ощущение полного контроля над процессом выбора.

Да и в целом, VR-технологии отлично справляются с созданием индивидуального подхода к клиенту, благодаря сбору данных о предпочтениях потребителей. На их основе компании создают эксклюзивные предложения и персонализированные рекламные кампании, повышая конверсию и удовлетворенность клиентов.

Некоторые автоцентры практикуют VR-тест-драйв автомобилей у себя в салонах. Они используют симуляторы и шлемы виртуальной реальности, которые позволяют посетителю испытать разные режимы вождения без всяких пробок.

А встроенный интеллектуальный помощник помогает участникам заезда с выбором машины, ориентируясь на их индивидуальные предпочтения. Конечно, идеальным вариантом для потенциального покупателя является комбинированный тест-драйв, где после digital-заезда предусмотрена возможность выезда на реальные дороги города со всеми их несовершенствами.

Фото freepik.com

Наличие в автосалоне VR-станций позволяет клиентам ознакомиться с полным ассортиментом автомобилей, быстро переключаясь между марками, моделями и комплектациями, меняя параметры, тем самым оптимизируя процесс выбора машины.

Премиальные бренды и вовсе предлагают автолюбителям познакомиться с процессом сборки конкретного автомобиля через VR-тур по заводу, который, к примеру, находится в Германии.

Помимо этого, с помощью VR-технологий дилерские центры могут продемонстрировать в работе систему безопасности автомобиля, ассистенты парковки и вождения, а также адаптивный круиз-контроль, что сложно сделать во время физического выезда в город. Благодаря интерактивным технологиям потребитель лучше узнает продукт, что способствует увеличению успешных сделок.

VR-технологии могут использоваться не только для того, чтобы довести клиента до покупки. После приобретения машины покупатель может продолжить пользоваться виртуальными продуктами разработчиков автомобиля.

Например, наличие виртуальных гидов и инструкций позволят автовладельцам разобраться в особенностях новенького транспортного средства, а подобная забота о клиентах, как правило, повышает их доверие и лояльность к компании.