На маркетплейс за автомобилем: бег впереди паровоза

Идея торговать автомобилями на маркетплейсах при всей своей иррациональности постепенно овладевает умами и продавцов, и покупателей. Но вот вопрос — есть ли у такой практики какие-то серьезные плюсы помимо ее несомненной экстравагантности? Портал «АвтоВзгляд» вынужден констатировать, что для нашего настоящего это, скорее, выглядит как практика будущего.

Все больше крупных маркетплейсов осваивают новую для себя нишу, открывая разделы по продаже автомобилей. Этим непривычным для интернета товаром уже вовсю торгуют Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет». Круг их партнеров пока весьма узок — санкции никто не отменял, в России активно действуют только китайские автоконцерны и отечественные производители. Но некоторые из брендов, здесь присутствующих, не прочь испытать новые возможности по реализации своей продукции.

НЕ ТОЛЬКО ГОЛЫЙ ЭНТУЗИАЗМ

Представители маркетплейсов оценивают потенциал нового направления бизнеса весьма оптимистически. Руководитель раздела «Авто» в Wildberries Василий Гаврилюк, например, заявил агентству «Автостат», что интерес к покупке автомобилей таким способом растет и продолжит кратно увеличиваться в следующем году.

Менеджер направления «Автотовары» в «Яндекс Маркете» Дмитрий Аленин также считает, что в перспективе двух-трех лет поиск машины на маркетплейсе станет более привычным. Торговые интернет-площадки — удобная альтернатива стандартным автосалонам, — заявляет руководитель группы развития онлайн-продаж «Чери Автомобили Рус» Артем Богданов.

Фото globallookpress.com

Энтузиазм сторонников «инновационных методов» торговли основывается не совсем на пустом месте. По данным аналитического сервиса «Анабар», в 2024 году Wildberries и Ozon продали соответственно 2664 и 2986 автомобилей на общую сумму 16 млрд рублей. В общем объеме российского рынка это, конечно, капля в море, но, как говорится, лиха беда начало.

Чтобы понять плюсы традиционного и нетрадиционного способа приобретения машины, мы разделили по примеру Робинзона Крузо лист пополам и написали слева — «автосалоны», а справа — «маркетплейсы». И вот что у нас в результате получилось.

КТО КОГО?

Традиционная система продаж через дилеров мало того, что привычна, но и обладает ощутимыми преимуществами. Самое главное из них — возможность пользоваться выгодами от трейд-ин, кредитных программ, рассрочки платежа, лизинговых схем, сезонных и маркетинговых акций.

Кроме того, клиент может посмотреть на будущее приобретение в реальности, а не на картинке, в буквальном смысле слова его «пощупать» и даже на нем прокатиться. В каких-то случаях полезным может оказаться и личное общение с консультантом, который расскажет о технических и эксплуатационных особенностях выбранной модели. Немаловажной кажется и возможность обсудить модификации, не представленные в данный момент в автосалоне, но доступные к заказу.

Фото globallookpress.com

Скажем честно, выгоды покупки на маркетплейсе пока не столь реальны и привлекательны. Автомобили бесплатно доставляются на эвакуаторе или автопоезде в указанное покупателем место. Документы оформляются онлайн — не нужно тратить время на их ожидание. Покупка совершается за точную, изначально оговоренную цену, которая в процессе переговоров не повышается за счет навязывания допов. Представленные на маркетплейсе автомобили — «живые», указан также срок их доставки.

НЕОЧЕВИДНЫЕ МИНУСЫ

К неочевидным минусам маркетплейсов можно отнести еще некоторые моменты. Цены на ТС как правило не ниже, чем у дилеров, поскольку часто уже включают в себя ненавидимые всеми непрошенные допы. Отзывы реальных людей под карточкой товара в данном случае мало чем помогут из-за разницы во вкусах и пристрастиях.

Придирчивого покупателя вряд ли удовлетворит и широта ассортимента. Сейчас рынок в целом не страдает разнообразием, что играет на руку маркетплейсам, но при его насыщении множеством модификаций и комплектаций козыри опять окажутся у дилеров.

Подводя итоги, можно сказать следующее. На настоящий момент маркетплейсы не способны оказать серьезную конкуренцию автосалонам. Однако если они смогут предложить автомобили по ценам реально ниже, чем у дилеров, а также интегрируют такие инструменты, как трейд-ин,кредит и рассрочка (что, кстати, обещают сделать уже в следующем году), то вот это станет серьезной заявкой на победу в конкурентной борьбе.