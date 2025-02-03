Желтый сток: как купить новый автомобиль на максимально выгодных условиях

Затоваривание дилерских складов привело к весьма необычной ситуации на российском автомобильном рынке: цены растут, но цены падают. Отсутствие спроса и высоченная ставка по кредиту вынуждают купцов продавать товар в убыток, благодаря чему может выиграть конечный покупатель. Как найти наиболее привлекательные условия и заполучить новую машину по цене ниже рынка, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Лучшая машина — это, как известно, новая машина. И естественным воззрением, которое сложно осуждать и еще сложнее обсуждать, является приобретение автомобиля совершенно «нулевого». С первым владельцем — вами. Такой и прослужит дольше, и вопросов вызовет меньше, и радостей обязательно доставит.

Однако предложение на отечественном рынке прямо сейчас — вернее, соотношение цена/качество/количество автомобиля — не оставляет ни малейшей возможности решить этот вопрос так, как мы привыкли: «в лоб», с ноги открыв дверь дилерского центра. Дорого, с какой стороны ни смотри!

При этом никто и ничто не мешает взглянуть на мир шире: коль уж потребность в новой машине локализована и на семейном совете проговорена, искать следует не автомобиль, как было раньше, а именно предложение. То есть лучший вариант от продавца. Как его сегодня найти? Тут есть вполне прямой ответ, который уже и сами дилеры особо не скрывают: чтобы автосалону получить прибыль от реализации нового «китайца», его нужно «пристроить» быстрее, чем за 30 дней. В противном случае — убыток.

Фото: globallookpress.com

У дилеров существует так называемый желтый сток — машины, которые уже выкуплены у дистрибьютора и принадлежит дилеру. Каждый день простоя таких авто — денежки. А их на площадках сегодня — порядка 600 000 штук. Да, они будут 2024 или даже 2023 года выпуска, возможно, в нетривиальной какой-то комплектации, но сторговаться по ним можно очень выгодно.

Важно: чем меньше дилер, тем меньше у него возможностей пересидеть кризис спроса и больше интереса заключить сделку. Мощные «сетевики» торговаться будут с нежеланием, а вот небольшие — довольно активно. Ключевой момент торга — желание самого автосалона от этого «долгостроя» избавиться, вытащив живые деньги из парковки. Ничтоже сумняшеся у «продаванов» стоит сразу спросить именно про «желтый сток» — пойдет совсем другой, куда более предметный разговор.

Отдельно стоит рассмотреть кредит: да, банки платят дилерам «мзду», так что те готовы поделиться «бонусом» с покупателем. Но никто ведь не запрещает погасить задолженность не через 5 лет, а через прописанные три месяца, переплатив куда меньше? Сами же продавцы могут помочь в расчете такой калькуляции, так что и этот момент имеет смысл «считать в столбик», тщательно расписывать и оценивать. А не размахивать шашкой и демонстрировать удаль: предстоит дорогая сделка, нужно трезво оценить возможности.

Иными словами, приобретение новой машины сегодня выглядит совсем иначе, чем в прошлом году. Чтобы взять достойный экземпляр по приемлемой цене, придется поездить по дилерам разных марок, поговорить, вдумчиво прицениться и обсчитать не один десяток различных вариантов. Однако вложения того стоят: при желании можно отыскать действительно очень интересные предложения.