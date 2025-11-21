Мужчина сбежал из горящей машины, оставив двухлетнюю дочь умирать в автокресле

Инцидент случился в штате Огайо, США. Мужчина, находясь под воздействием алкоголя, двигался по трассе вместе со своим ребенком. В какой-то момент потерял контроль над машиной — у автомобиля оторвалось колесо, он съехал с дороги и загорелся.

Как сообщает New York Post, правоохранители нашли водителя на дороге, он отошел от горящей машины на безопасное расстояние. Они сразу обратили внимание, что от мужчины исходит сильный запах спиртного, он еле держался на ногах и его речь была невнятной. Когда пожарные спросили, остался ли кто-то еще в машине, преступник соврал и заявил, что он был один, а его дочь в это время находилась у дедушки.

Однако после ликвидации огня в салоне обнаружили останки ребенка, пристегнутого в автокресле. Позже злоумышленник сознался, что в тот день перед поездкой выпил не менее десяти крепких напитков и у него произошел провал в памяти, поэтому он не и не смог вспомнить обстоятельства случившегося. Мужчина полностью признал свою вину, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 27,5 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина намеренно поджег пассажирку, и теперь его обвиняют в терроризме.