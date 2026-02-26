Мужчина угнал КамАЗ, чтобы вытащить машину приятеля из кювета под Архангельском

Инцидент произошел в поселке Урдома Ленской области. В полицию поступило заявление от компании: на записях с камер видеонаблюдения сотрудники заметили, как неизвестный за рулем их грузовика задел газовую трубу, после чего скрылся. К счастью, утечки газа удалось избежать.

Как сообщает издание «Правда Севера», прибывшие на место оперативники установили, что собственник техники — местный предприниматель, а сам грузовик до этого находится на его производственной базе. В ночь происшествия машину никто официально не брал, однако доступ к ней имел 45-летний мужчина, которого незадолго до этого уволили из компании.

Выяснилось, что вместе с приятелем они катались на личном автомобиле и съехали в кювет. Выбраться самостоятельно у них не получилось. Тогда бывший работник вспомнил, что на базе лежат ключи от КамАЗа. Он тайком пробрался в гараж, завел двигатель и отправился выручать товарища. На обратном пути, разворачивая тяжелую технику, он не рассчитал габариты и задел газовую трубу, проходящую над дорогой. После случившегося злоумышленники вернули грузовик на место и разошлись по домам.

Полицейские быстро вышли на след угонщика. Против его самого и приятеля возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц». Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, подозреваемым предстоит возместить ущерб энергетической компании за повреждение газовой трубы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Карелии не смог угнать автомобиль по методу из кинофильмов.