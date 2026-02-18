Акне у мужчины: откуда берется во взрослом возрасте и что с этим делать

Мужское акне после 25-30 лет — история куда более распространенная и, стало быть, неприятная, чем принято думать. В подростковом возрасте прыщи списывают на гормоны (вот вырастешь — и все пройдет само), а вот когда воспаления возвращаются опять и снова, это вызывает раздражение и недоумение. Тем более, что у мужчин акне часто проявляется плотнее по количеству, глубже в коже и дольше заживает — и на лице, и на спине, и на груди. Косметолог Ирина Созинова рассказала без лишней дерматологической зауми — что запускает процесс и какие рабочие решения есть, если вы давно вышли из задорного пубертата.

Косметолог объяснила, почему появляются ненавистные высыпания и как с ними бороться

ГОРМОНЫ НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

Прекрасная, просто прекрасная новость: даже во взрослом возрасте андрогены остаются главным триггером. Тестостерон стимулирует сальные железы, кожа начинает вырабатывать больше себума, поры быстрее забиваются.

— Если добавляется стресс или недосып, гормональный фон колеблется еще сильнее, и воспаления обостряются. Отдельная категория — мужчины, принимающие спортивные гормональные препараты или тестостерон. В этом случае акне на спине, плечах и груди — почти классический побочный эффект, увы, — объясняет врач.

ПЛОТНАЯ КОЖА

Мужская кожа толще и жирнее женской, с более активными сальными железами. С одной стороны, это явный плюс — она медленнее стареет. С другой — поры быстрее закупориваются, а воспаления формируются глубже. Поэтому мужское акне чаще выглядит не как поверхностные высыпания, а как плотные подкожные элементы, которые долго проходят и могут оставлять следы.

БРИТЬЕ И МИКРОТРАВМЫ

Регулярное бритье — отдельный фактор риска. Лезвие постоянно травмирует кожу, нарушает защитный барьер, создает микропорезы.

— Если к этому добавить бактерии, пот и себум, воспаления появляются в зоне подбородка, шеи, нижней трети лица. Неправильно подобранные средства для бритья или тупые лезвия усиливают ситуацию, — подчеркивает косметолог.

В общем, лучи здоровья и счастья тому, кто вот эту моду на ношение бороды вернул в массы! Но за ней необходимо тщательно ухаживать, чтобы под растительностью не завелась отдельная неприятная цивилизация.

ТРЕНИРОВКИ И ТЕЛО

Акне на спине и груди часто связано со спортом — вот ведь парадокс: не занимаешься — плохо, пошел в качалку — опять проблемы. Пот, тесная синтетическая одежда, длительное ношение формы после тренировки создают идеальную среду для бактерий. Если кожа не очищается вовремя, поры закупориваются, формируются воспаления, иногда довольно обширные.

ПИТАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Питание напрямую влияет на состояние кожи. Избыток сахара, быстрых углеводов, фастфуда, алкоголя усиливает воспалительный фон. Молочные продукты у части мужчин тоже могут провоцировать высыпания — за счет гормоноподобных факторов роста. Плюс понятная всем классика жанра в целом: недосып, хронический стресс, курение под рюмку супу — все это ухудшает регенерацию кожи и усиливает акне.

РАБОЧАЯ СТРАТЕГИЯ

Минимум, который должен быть у любого взрослого мужчины: гель для умывания 2 раза в день, средство после бритья без спирта, легкий увлажняющий крем, SPF при активном солнце. Даже такой простой набор уже снижает воспалительный фон, так что вам становится сильно приятнее подходить к зеркалу (даже если у вас нет привычки интересоваться, кто на свете всех милее).

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Если высыпания выраженные, подключают средства с доказанной эффективностью: салициловая кислота, бензоилпероксид, ретиноиды, ниацинамид. Они регулируют себум, очищают поры, уменьшают воспаление.

Для спины и груди хорошо работают гели с кислотами или цинком. Важно сразу переодеваться после тренировок и не оставаться в мокрой одежде. Полотенце берем каждый раз новое, а после тренировки безжалостно отправляем его в стирку.