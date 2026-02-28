Джинсы: как выбрать свою идеальную пару и выглядеть на все сто

Джинсы — это вам не просто очередные брюки. Это социальный маркер и самый честный тест на наличие вкуса (или, соответственно, его полное и бесповоротное отсутствие, но вы же не такие, да?). Они могут подчеркнуть фигуру, вытянуть силуэт, сделать вас настоящим ковбоем в городских джунглях (ну или где там ковбои водятся на самом деле). А могут превратить в героя провинциального рэп-клипа образца затейливых нулевых. Разница, как водится, в нюансах. Стилист Алина Лобанова рассказала о практических правилах выбора, которые действительно работают.

ПОСАДКА ВАЖНЕЕ БРЕНДА

Первое, на что стоит смотреть, — не лейбл, а посадка. Джинсы должны сидеть на талии так, чтобы ремень был аксессуаром, а не местным филиалом спасательного круга. Слишком низкая посадка визуально укорачивает ноги и подчеркивает живот. Слишком высокая — добавляет ретро-акцент, который далеко не всем к лицу и к той части тела, которую ремень будет перетягивать на манер знатной колбасы.

— Проверьте просто: присядьте. Если пояс врезается или, наоборот, сильно отходит от тела — это не ваша модель. И да, если для примерки нужно втянуть живот и задержать дыхание, роман будет недолгим, встреча окажется случайной, — объясняет эксперт.

ГЕОМЕТРИЯ, А НЕ ТРЕНД

Skinny, slim, straight, relaxed — это не просто мода, а архитектура силуэта. Учимся понимать, что там пишут на этикетке и, главное, зачем. Slim подходит большинству мужчин: аккуратный, но не обтягивающий. Straight — универсальная классика, тоже можно смело брать и носить хоть с сорочкой, хоть с пуловером, хоть с пиджаком. Relaxed хорош для высокого роста и плотной комплекции вплоть до очень корпулентной.

Фото: Soliman Cifuentes/unsplash.com

Слишком узкие модели требуют идеальных пропорций тела и уверенности в своей неотразимости (понятно, что в душе мы все так примерно себя и видим, но давайте еще и в зеркало смотреть — лучше честно).

Главный принцип: ткань не должна натягиваться гармошкой в области бедер и не должна висеть мешком ниже ягодиц. Джинсы должны скромно повторять линию тела, а не спорить с ней нахальнейшим образом.

ДЛИНА РЕШАЕТ ВСЕ

Неправильная длина способна испортить даже дорогую пару. Идеально — легкое касание обуви или аккуратный один излом, никаких «аккордеонов» на щиколотках. Это выглядит так, будто вы выросли быстрее, чем обновили гардероб — или донашиваете штаны старшего брата ростом сильно повыше вас.

— Если длина не идеальна — подшивайте у портного (у многих нормальных брендов есть такая опция). Хорошие джинсы определенно стоят того, чтобы их адаптировали под вас, а не наоборот, — советует стилист.

Фото: Zakaria Issaad/unsplash.com

ЦВЕТ И ПОТЕРТОСТИ

Темно-синий и глубокий индиго — самая выигрышная инвестиция. Они стройнят, выглядят всегда круто и подходят к любому пиджаку. Светлый деним тоже хорош, он расслабленный, летний, но требует аккуратности в выборе остальных вещей образа.

А вот агрессивные потертости, искусственные дыры и драматичные выбеливания — это опасная для многих территория либо очень молодого возраста, либо продуманной стилистической концепции. В остальных случаях они добавляют хаоса — оно вам надо?

ТКАНЬ И КОМФОРТ

Обратите внимание на состав. Небольшой процент эластана (1-2%) делает жизнь комфортнее: вы можете двигаться, садиться, идти быстро, не ощущая себя рыцарем, закованным в доспехи. Слишком жесткий деним красив в теории, но в реальности превращает повседневность в не самое приятное испытание (впрочем, для байкеров может быть хорош, но защиту все равно нужно будет надевать тоже). И еще один нюанс: ткань должна держать форму. Если через час носки колени выглядят так, будто вы ползали по офису, это не явно не джинсы мечты.