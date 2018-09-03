Что будет, если собьешь велосипедиста на пешеходном переходе

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Когда машина не пропускает человека на нерегулируемом пешеходном переходе, водителю это не сулит ничего хорошего. Могут и «прав» лишить, и в тюрьму при печальном стечении обстоятельств отправить. А как будут развиваться события в случае, если сбитый ехал на велосипеде?
Максим Строкер

Довольно типичная ситуация на наших дорогах: машина подъезжает к пустынному нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на «зебру» вылетает велосипедист в стремлении пересечь проезжую часть именно перед «мордой» мчащегося транспортного средства. Итогом подобных сценок крайне часто становятся серьезные травмы байкеров. А все потому, что большинство из них считает себя пешеходами и уверены, что любой водитель обязан их пропускать на нерегулируемой «зебре». Если авто не уступает в подобной ситуации, особо агрессивные любители двухколесного транспорта даже бросаются на водителей с кулаками.

На самом деле пункт 1.2 Правил дорожного движения утверждает, что велосипед — транспортное средство. Соответственно, к нему применяются те же требования ПДД, что и к машине. Если байкер спешился и ведет свое двухколесное чудо рядом с собой — тут он пешеход. Сел и поехал — стал водителем. Соответственно, когда велосипедист на своем транспортном средстве пресекает дорогу по пешеходному переходу, с точки зрения ПДД это выглядит точно так же, как если б на месте велика был мотоцикл или самосвал.

Более того, пункт 24.8 ПДД прямо запрещает велосипедистам и водителям мопедов пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Исходя из этого можно четко сказать, что когда машина сбивает на нерегулируемой «зебре» едущего велосипедиста, виноватым в таком ДТП, скорее всего, признают именно неосторожного обладателя двухколесной техники. Инспектор ГИБДД даже составит на него административный протокол.

Статья 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) предусматривает 800 рублей штрафа.

Единственный вариант для «двухколесного» переложить хотя бы часть вины за аварию на водителя — доказать, что тот имел возможность, но не стал предпринимать какие-либо действия для предотвращения ДТП. То есть убедить дознание, что шофер мог своевременно увидеть велосипедиста, но не затормозил. Затея с сомнительным результатом.

Несмотря на все вышеизложенное, сбитый на «зебре» велосипедист может через суд потребовать от водителя возместить ущерб здоровью и имуществу, даже если пострадавший сам виноват в аварии. Статья 1079 Гражданского кодекса предусматривает такую ответственность для владельца «средства повышенной опасности» — автомобиля.

Но в данном случае вполне может быть применена другая статья — 1083 ГК. Ее часть вторая устанавливает, что «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен». Так что на многое байкеру рассчитывать не стоит даже в суде

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3 сентября 2018
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