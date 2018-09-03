Что будет, если собьешь велосипедиста на пешеходном переходе

Довольно типичная ситуация на наших дорогах: машина подъезжает к пустынному нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент на «зебру» вылетает велосипедист в стремлении пересечь проезжую часть именно перед «мордой» мчащегося транспортного средства. Итогом подобных сценок крайне часто становятся серьезные травмы байкеров. А все потому, что большинство из них считает себя пешеходами и уверены, что любой водитель обязан их пропускать на нерегулируемой «зебре». Если авто не уступает в подобной ситуации, особо агрессивные любители двухколесного транспорта даже бросаются на водителей с кулаками.

На самом деле пункт 1.2 Правил дорожного движения утверждает, что велосипед — транспортное средство. Соответственно, к нему применяются те же требования ПДД, что и к машине. Если байкер спешился и ведет свое двухколесное чудо рядом с собой — тут он пешеход. Сел и поехал — стал водителем. Соответственно, когда велосипедист на своем транспортном средстве пресекает дорогу по пешеходному переходу, с точки зрения ПДД это выглядит точно так же, как если б на месте велика был мотоцикл или самосвал.

Более того, пункт 24.8 ПДД прямо запрещает велосипедистам и водителям мопедов пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Исходя из этого можно четко сказать, что когда машина сбивает на нерегулируемой «зебре» едущего велосипедиста, виноватым в таком ДТП, скорее всего, признают именно неосторожного обладателя двухколесной техники. Инспектор ГИБДД даже составит на него административный протокол.