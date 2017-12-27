В «Шереметьево» открыли дешевую суточную парковку

Фирменный шереметьевский паркинг заметно отличается от соседних твердым асфальтовым покрытием, разметкой, освещением и видеонаблюдением. А так же тем, что отсюда круглосуточно и в регулярном режиме (в часы пик — каждые 10 мин) фирменный шаттл доставляет пассажиров до терминалов. При этом современные микроавтобусы оборудованы детскими креслами и отдельной зоной перевозки багажа. Для ориентирования пассажиров информационные указатели расположения остановок и расписание движения шаттлов размещаются на территории пассажирских терминалов.

Стоимость парковки так же выгодно отличается от прайс-листов многих конкурирующих фирмочек и составляет 200 рублей в сутки (за 400 рублей в сутки автомобиль можно оставить под навесом. Услуги парковки оплачиваются наличными или банковской картой (у «диких» — только наликом), а в начале 2018 года оплата будет доступна через мобильное приложение.

Открывшаяся парковка — одна из многих, что появятся здесь в рамках проекта по созданию единого парковочного пространства вокруг «Шереметьево». Проект включает в себя открытие новых парковок в разном ценовом сегменте, обеспечение бесплатного оперативного трансфера, сохранности автомобиля и безопасности нахождения на территории паркинга и является одним из элементов подготовки аэропорта к приему гостей Чемпионата мира по футболу-2018.