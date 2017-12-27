В «Шереметьево» открыли дешевую суточную парковку

Многие жители столичного региона и соседних областей, отправляясь в краткосрочные командировки из столичного аэропорта «Шереметьево», предпочитают добираться до этой воздушной гавани на собственных авто, благо оставить машину на несколько дней здесь есть где. Другое дело, что значительная часть парковок не имеют нормального покрыти, охраны, да и шатлы до нужного терминала ходят из рук вон плохо. А бывает, особенно в сезоны отпусков, что на этих стоянках не оказывается свободных мест. Однако с недавнего времени все эти проблемы фактически устранены.
Михаил Ростарчук

Нет, «дикие» автостоянки никуда не делись, просто, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «Международный аэропорт Шереметьево» ввел в эксплуатацию новую парковку на 980 машиномест, которая расположена на месте пересечения Шереметьевского и Нового шоссе в непосредственной близости от аэропорта. Новый суточный паркинг предназначен для пассажиров, вылетающих из аэропорта на длительный период и прибывающих в аэропорт на личном автотранспорте. Открытый паркинг — это пилотный проект по формированию единого парковочного пространства по периметру аэропорта Шереметьево с гибкой тарифной сеткой.

Фирменный шереметьевский паркинг заметно отличается от соседних твердым асфальтовым покрытием, разметкой, освещением и видеонаблюдением. А так же тем, что отсюда круглосуточно и в регулярном режиме (в часы пик — каждые 10 мин) фирменный шаттл доставляет пассажиров до терминалов. При этом современные микроавтобусы оборудованы детскими креслами и отдельной зоной перевозки багажа. Для ориентирования пассажиров информационные указатели расположения остановок и расписание движения шаттлов размещаются на территории пассажирских терминалов.

Стоимость парковки так же выгодно отличается от прайс-листов многих конкурирующих фирмочек и составляет 200 рублей в сутки (за 400 рублей в сутки автомобиль можно оставить под навесом. Услуги парковки оплачиваются наличными или банковской картой (у «диких» — только наликом), а в начале 2018 года оплата будет доступна через мобильное приложение.

Открывшаяся парковка — одна из многих, что появятся здесь в рамках проекта по созданию единого парковочного пространства вокруг «Шереметьево». Проект включает в себя открытие новых парковок в разном ценовом сегменте, обеспечение бесплатного оперативного трансфера, сохранности автомобиля и безопасности нахождения на территории паркинга и является одним из элементов подготовки аэропорта к приему гостей Чемпионата мира по футболу-2018.

Любопытно, что аэропорт «Шереметьево» в своей парковочной составляющей реализует принцип «ближе — быстрее, дальше — дешевле», согласно которому каждый автомобилист может выбрать оптимальное место для своего авто, руководствуясь месторасположением парковки и ценой. Так, клиенты могут разместить автомобиль на парковке в 2-х минутной шаговой доступности от терминалов E и F за 600 рублей в сутки. В начале следующего года будет запущена новая оборудованная стоянка в 7-и минутной пешей доступности от терминалов E и F с тарифом 400 рублей в сутки.

парковка, платная парковка, дорога
27 декабря 2017
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