В «Шереметьево» открыли дешевую суточную парковку

Нет, «дикие» автостоянки никуда не делись, просто, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «Международный аэропорт Шереметьево» ввел в эксплуатацию новую парковку на 980 машиномест, которая расположена на месте пересечения Шереметьевского и Нового шоссе в непосредственной близости от аэропорта. Новый суточный паркинг предназначен для пассажиров, вылетающих из аэропорта на длительный период и прибывающих в аэропорт на личном автотранспорте. Открытый паркинг — это пилотный проект по формированию единого парковочного пространства по периметру аэропорта Шереметьево с гибкой тарифной сеткой.
Фирменный шереметьевский паркинг заметно отличается от соседних твердым асфальтовым покрытием, разметкой, освещением и видеонаблюдением. А так же тем, что отсюда круглосуточно и в регулярном режиме (в часы пик — каждые 10 мин) фирменный шаттл доставляет пассажиров до терминалов. При этом современные микроавтобусы оборудованы детскими креслами и отдельной зоной перевозки багажа. Для ориентирования пассажиров информационные указатели расположения остановок и расписание движения шаттлов размещаются на территории пассажирских терминалов.
Стоимость парковки так же выгодно отличается от прайс-листов многих конкурирующих фирмочек и составляет 200 рублей в сутки (за 400 рублей в сутки автомобиль можно оставить под навесом. Услуги парковки оплачиваются наличными или банковской картой (у «диких» — только наликом), а в начале 2018 года оплата будет доступна через мобильное приложение.
Открывшаяся парковка — одна из многих, что появятся здесь в рамках проекта по созданию единого парковочного пространства вокруг «Шереметьево». Проект включает в себя открытие новых парковок в разном ценовом сегменте, обеспечение бесплатного оперативного трансфера, сохранности автомобиля и безопасности нахождения на территории паркинга и является одним из элементов подготовки аэропорта к приему гостей Чемпионата мира по футболу-2018.
Любопытно, что аэропорт «Шереметьево» в своей парковочной составляющей реализует принцип «ближе — быстрее, дальше — дешевле», согласно которому каждый автомобилист может выбрать оптимальное место для своего авто, руководствуясь месторасположением парковки и ценой. Так, клиенты могут разместить автомобиль на парковке в 2-х минутной шаговой доступности от терминалов E и F за 600 рублей в сутки. В начале следующего года будет запущена новая оборудованная стоянка в 7-и минутной пешей доступности от терминалов E и F с тарифом 400 рублей в сутки.