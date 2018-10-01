Общество

Дороги В России подешевели платные дороги

Сезон отпусков закончился — самое время уменьшать тарифы за проезд и проводить всякого рода «улучшайзинг», в том числе и ради сокращения дорожных заторов. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что в Крыму и Сочи отдыхать можно и зимой — в путь!