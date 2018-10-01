В России подешевели платные дороги

На самой ключевой для отпускников и автопутешественников трассе М-4 «Дон» с 1 октября поменялись расценки. Теперь проезд по магистрали обойдется дешевле, чем ранее.
Сезон отпусков закончился — самое время уменьшать тарифы за проезд и проводить всякого рода «улучшайзинг», в том числе и ради сокращения дорожных заторов. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что в Крыму и Сочи отдыхать можно и зимой — в путь!
При использовании транспондера T-pass только базовая скидка составит 20%, а на ряде участков сэкономить можно будет до 50% от полной стоимости проезда. Еще 10% дисконта есть возможность получить благодаря подключению к специальной программе лояльности за счет накопления бонусов.
Напомним, что на днях в Краснодарском крае на 1319-м километре трассы «Дон» реконструировали один из самых проблемных участков, традиционно собирающий многокилометровые заторы. Там, где еще месяц назад водители простаивали в глухих пробках, возвели удобную многоуровневую развязку.
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