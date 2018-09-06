Как быстро приезжают спецслужбы на ДТП на платной дороге

Как нас заверили представители компании, обслуживающей участок шоссе до Солнечногорска (15—58 км), водитель, заплатив за проезд, одновременно получает целый комплекс услуг, куда входит бесплатная помощь аварийных комиссаров в любой критической ситуации. Причем на М11 их обязанности не ограничиваются стандартными функциями.

На трассе одновременно дежурят два экипажа таких сотрудников в автомобилях ярко-желтого цвета, которые каждые 4—6 часов совершают плановые объезды по всему головному участку. Чтобы отреагировать на экстренный вызов и приехать в любую точку шоссе, сотруднику службы в среднем потребуется 12 минут c момента звонка. Сам водитель может ускорить этот процесс, если позвонит оператору с мобильного телефона по номеру экстренной связи дороги М11 *2011 и сообщит о происшествии.