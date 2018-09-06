Как быстро приезжают спецслужбы на ДТП на платной дороге

Фото www.msp-highway.com
К счастью, даже у автомобилистов пока еще не требуют деньги за воздух, и на платной дороге они могут рассчитывать не только на качественный асфальт и отсутствие светофоров, но и на дополнительные меры безопасности. Особенно это актуально, если речь идет о таком высоком тарифе, какой действует на головном участке М11. Портал «АвтоВзгляд» узнал, какие меры безопасности гарантированы водителям на этом отрезке «новой Ленинградки».
Иван Флягин

Как нас заверили представители компании, обслуживающей участок шоссе до Солнечногорска (15—58 км), водитель, заплатив за проезд, одновременно получает целый комплекс услуг, куда входит бесплатная помощь аварийных комиссаров в любой критической ситуации. Причем на М11 их обязанности не ограничиваются стандартными функциями.

На трассе одновременно дежурят два экипажа таких сотрудников в автомобилях ярко-желтого цвета, которые каждые 4—6 часов совершают плановые объезды по всему головному участку. Чтобы отреагировать на экстренный вызов и приехать в любую точку шоссе, сотруднику службы в среднем потребуется 12 минут c момента звонка. Сам водитель может ускорить этот процесс, если позвонит оператору с мобильного телефона по номеру экстренной связи дороги М11 *2011 и сообщит о происшествии.

Причем речь идет не только о серьезных и крупных ДТП — водители могут воспользоваться помощью специалистов даже при незначительной неисправности — например, если пробило колесо или у машины закончилось топливо.

Увы, на головном участке трассы М11 отсутствуют специально оборудованные вертолетные площадки, но в случае чрезвычайной ситуации вертолет МЧС может приземлиться на полосу движения, которую заранее перекроют и выставят специальные знаки.

Что касается аварийных комиссаров, то прибывший на место специалист должен оценить ситуацию и по необходимости вызвать аварийно-спасательные службы, эвакуатор, а также сделать детальные фото места происшествия. Кроме того, он всегда поможет оформить ДТП по европротоколу, проконсультирует по юридическим вопросам и страховым выплатам и доставит людей в ближайшее безопасное место. Стоимость всех этих услуг для клиентов головного участка М11, повторимся, входят в плату за проезд.

Автомобили службы аварийных комиссаров укомплектованы всем необходимым: профессиональной аптечкой с широким ассортиментом медикаментов, различными инструментами, огнетушителями, дорожными знаками с импульсной стрелой, фонарем, а также прочим оборудованием. Так что в любой ситуации, будь то человеческая травма или техническая неисправность автомобиля, сотрудники службы окажут первую посильную помощь.

Основное время аварийные комиссары следят за состоянием дорожного покрытия и мостов, осматривают откосы, полосы отвода, шумозащитные экраны, дорожные знаки, барьерные ограждения, дорожную разметку и т. д.

На самом деле подобная практика уже давно используется на Западе, поэтому руководство М11 благополучно использует европейский опыт и цивилизованный подход в сфере дорожного сервиса. Другое дело, что за все за это потребителю, то есть водителям, выезжающим на «платник», так или иначе приходится платить. И, как мы видим по тарифам, не так уж и мало…

безопасность дорожного движения, ДТП, техническое обслуживание, автопутешествие, туризм, автотуризм, платные дороги, дорога, трасса
6 сентября 2018
1646