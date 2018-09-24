Дорога для богатых: все секреты «новой Рублевки»

Цены, повторимся, обусловлены финансовой моделью проекта — той самой, о которой мы говорили парой абзацев ранее. Берется общая сумма инвестиций и делится на срок их возврата: получается то, что мы, собственно, и имеем. Кроме того, если сделать проезд слишком дешевым, обход встанет в пробках так же, как обычная «Минка». И в чем же тогда будет ее смысл?

Некоторые особо проницательные автомобилисты сетуют на то, что руководство дороги тесно сотрудничает с навигационными службами. Мол, гаджеты намеренно заводят сюда рулевых, разводя их на деньги. Но на самом деле это не так. Согласно российскому законодательству, платные трассы могут строиться лишь там, где есть безвозмездные альтернативы. Не хочешь раскошеливаться — добро пожаловать в заторы на M1.

Именовать одинцовский обход трактом для богатых — неправильно, считают в управляющей компании. Место возведения трассы определяет государство, исходя из сложившейся дорожной ситуации. Конечно, можно было бы предположить, что правительство, открыв платный дублер M1, реализовало заказик жителей Рублевки и им подобных, но ведь таковых совсем немного. Ежедневно по трассе проезжает около 60 000 человек — очень маловероятно, что все они относятся к числу тех самых вип-персон.