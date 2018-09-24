Дорога для богатых: все секреты «новой Рублевки»

Наверное, в Москве и области уже не сыскать ни одного водителя, не слышавшего про платную «Ленинградку» или «Дон». Но спросите у столичного автомобилиста, что он знает о «Северном обходе Одинцова» — третьей дороги из тех, что облегчают кошельки гостей и жителей Первопрестольной — и тот, скорее всего, разведет руками: не знаю, мол, о таком. Какие секреты таит в себе неведомая трасса «для богатых» и в чем ее истинное предназначение, выяснил корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Минское шоссе (M1) — обычная, бесплатная «Минка» — одна из важнейших дорожных артерий России. И в часы пик, когда дачники выдвигаются на свои фазенды, а затем едут обратно, пробки на «Минке» растягиваются на многие километры, вынуждая водителей тратить на дорогу не два положенных часа, а все шесть.
30 ЛЕТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Острая проблема с загруженностью Минского шоссе послужила причиной создания альтернативного пути, получившего название «Северный обход Одинцова». Летом 2009 года представители Минтранса и компании ОАО «Главная дорога» подписали концессионное соглашение на строительство трассы протяженностью 18,5 километра.
Эта объездная трасса, как и любые другие объекты, возведенные по схожей схеме, не переходит в собственность частного инвестора. Другими словами, дорога принадлежит государству, а концессионер лишь обслуживает ее — в частности, взимает с водителей плату за проезд, покрывая тем самым свои расходы. Срок действия договора — 30 лет, а дальнейшую судьбу шоссе определит правительство.
ДОРОГО, ДОРОГО, ДОРОГО
При проектировании обхода применялся опыт ведущих европейских стран с их технологиями, что в итоге не самым лучшим образом сказалось на стоимости проезда — водители вынуждены платить за 18,5 километров удовольствия до 300—350 рублей, в зависимости от того, в какое время дня они заехали на трассу: до обеда или после.
Цены, повторимся, обусловлены финансовой моделью проекта — той самой, о которой мы говорили парой абзацев ранее. Берется общая сумма инвестиций и делится на срок их возврата: получается то, что мы, собственно, и имеем. Кроме того, если сделать проезд слишком дешевым, обход встанет в пробках так же, как обычная «Минка». И в чем же тогда будет ее смысл?
Некоторые особо проницательные автомобилисты сетуют на то, что руководство дороги тесно сотрудничает с навигационными службами. Мол, гаджеты намеренно заводят сюда рулевых, разводя их на деньги. Но на самом деле это не так. Согласно российскому законодательству, платные трассы могут строиться лишь там, где есть безвозмездные альтернативы. Не хочешь раскошеливаться — добро пожаловать в заторы на M1.
Именовать одинцовский обход трактом для богатых — неправильно, считают в управляющей компании. Место возведения трассы определяет государство, исходя из сложившейся дорожной ситуации. Конечно, можно было бы предположить, что правительство, открыв платный дублер M1, реализовало заказик жителей Рублевки и им подобных, но ведь таковых совсем немного. Ежедневно по трассе проезжает около 60 000 человек — очень маловероятно, что все они относятся к числу тех самых вип-персон.
ВСЕ, ЧТО ЗА КАДРОМ
Как мы уже сказали, обход принимает около 60 000 водителей в сутки. И потому не удивительно, что над обеспечением безопасности дорожного движения на столь короткой трассе трудится целый штат сотрудников. Надзирают за ситуацией в небольшой комнатке на втором этаже неприметного здания, расположенного у ближайшего к Москве пункта оплаты. Кстати сказать, в этом же строении находится и офис продаж, где автомобилисты могут приобрести транспондер.
Первое, на что обращаешь внимание в той самой комнатке, это огромный монитор, на котором просматривается вся дорога. На экран выводятся изображения с камер, размещенных вдоль трассы — фиксированных и поворотных. Кроме того, на дисплее отображается информация с двух собственных метеостанций, прописавшихся на 6-м и 14-м километрах. Система обрабатывает данные в автоматическом режиме: транслирует их как на пульт диспетчеров, так и водителям — посредством «телевизоров» на П-образных конструкциях.
В том же помещении работает с документацией аварийный комиссар — сотрудник, помогающий водителям на трассе. Он в случае необходимости может заменить колесо, провести несложный ремонт, подсказать, как заполнить европротокол и даже подвезти топливо. Плата за его услуги с автомобилистов не взимается — она включена в счет проезда.
Удобно, что водителю, оказавшемуся в беде, не нужно никуда звонить или, того хуже, бежать. Диспетчеры, контролирующие движение на дороге из кабинета с монитором, сообщают аварийному комиссару об автомобилистах, остановившихся у обочины более чем на 15 минут. Задача специалиста — оперативно добраться до рулевого и уточнить, все ли у него в порядке. Бывает, что шоферы всего-навсего разговаривают по телефону. Но чаще оказывать им помощь все же приходится.
По словам аварийного комиссара, наиболее распространенная «поломка» на этом маршруте — ДТП. Водителям, не сумевшим договориться на пункте взимания платы о том, кто в какой коридор заезжает, требуется консультация по европротоколу: притереться — притерлись, а как оформить инцидент не знают. Далее в рейтинге популярных просьб следуют «привезите, пожалуйста, топливо» и «поменяйте колесо». Что интересно, обращаются все: и мужчины, и женщины, и на стареньких «Жигулях», и на новых «Мерседесах».
СПАСИБО, ЧТО БЕЗ СДАЧИ
Пообщавшись с аварийным комиссаром, мы отправились на экскурсию в помещение, где работают кассиры. Знаете ли вы о том, что класс автомобиля — от которого зависит тариф на проезд — определяется автоматически, а вовсе не на глаз милой девушки, принимающей оплату?
Когда машина приближается к шлагбауму, компьютер ее идентифицирует при помощи двух датчиков. Один измеряет высоту транспортного средства, второй — считает количество осей. Кассиру требуется лишь нажать кнопку на мониторе — подтвердить, что система не ошиблась.
На экран выводится сумма оплаты, которую должен внести водитель. Если шофер протягивает сотруднику наличные, то последний, прежде чем отпустить клиента, обязательно пересчитывает купюры и монеты на камеру — это необходимо для решения спорных моментов в случае возникновения таковых. С транспордеров деньги списываются автоматически, а с банковскими картами автомобилисты управляют сами: как в любом, скажем, супермаркете.
ЧТО, СОВСЕМ БЕЗ ПРОБОК?
Система, заимствованная у зарубежных коллег, работает четко и практически без сбоев. На обслуживание водителя у кассиров уходит не более одной-двух минут. Очереди на пунктах взимания платы образовываются редко. Как правило, лишь по вечерам пятницы, когда из Москвы едут не только жители Одинцова и ближайших городов, но и дачники. Несмотря на плотность трафика в «опасные» часы, пробок как таковых все равно нет.
На Северном обходе не случается и аварий. Ну, кроме тех незначительных, что происходят по невнимательности автомобилистов на подъезде к кассам. Да и откуда им взяться — машин на трассе не так уж много, светофоров и пересечений нет, максимально разрешенную скорость в 110 км/ч практически никто не превышает.
Кстати говоря, о скорости. Фиксированных гаишных камер — тех, что вешают на столбы — на платной «Минке» не сыскать. Но это вовсе не значит, что на дороге можно безнаказанно лихачить — есть риск нарваться на штраф с переносного комплекса. Их сотрудники ГИБДД иногда там ставят.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Однозначного ответа на вопрос, будут ли строить продолжение трассы в объезд, к примеру, проблемной Петелинки и Кубинки, пока нет. В настоящее время ведутся работы по проектированию дублера Кутузовского шоссе — «Северный обход Одинцова» возьмет свое начало не от МКАДа, как сейчас, а от делового центра Москва-Сити.