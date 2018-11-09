Без помощи водителей дороги Подмосковья не отремонтировать

Впрочем, для того, чтобы она оказалась положительной и проблемные трассы были в самом скором времени приведены в божеский вид, жалобы граждан берет под контроль такая общественная организация, как «Общероссийский народный фронт», патронируемая лично Президентом РФ. «Фронтовики», напомним, уже несколько лет подряд реализует проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в рамках которого с помощью автовладельцев выявляет опасные улицы-магистрали и привлекает к ним внимание местных бюрократов.

И если говорить о Московской области, то за время реализации проекта на 180 участках местных дорог уже были проведены работы по капитальному ремонту, на 190 участках он пройдет еще в этом году, а более 150 участков вошли в программу капремонта на 2019-й. Активизировать работу ОНФ пытается разными способами. В том числе и такой акцией, как размещение баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» со ссылкой на интерактивную карту, на интернет-ресурсах различных министерств, комитетов и управлений Московской области. Теперь они появятся и на всех сайтах 67 муниципалитетов Подмосковья.