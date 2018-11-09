Без помощи водителей дороги Подмосковья не отремонтировать

Несмотря на то, что в последнее время федеральные и региональные власти с особым усердием взялись за российское дорожное хозяйство, реализуя приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», опасных «направлений» у нас еще хватает. В частности, в Подмосковье выявлено 1293 участка дорог, ездить по которым откровенно опасно. Любопытно при этом, что «убитые» дороги выявили не чиновники, а активные граждане. Но вот какой будет реакция первых на возмущение вторых — совершенно неизвестно.
Впрочем, для того, чтобы она оказалась положительной и проблемные трассы были в самом скором времени приведены в божеский вид, жалобы граждан берет под контроль такая общественная организация, как «Общероссийский народный фронт», патронируемая лично Президентом РФ. «Фронтовики», напомним, уже несколько лет подряд реализует проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в рамках которого с помощью автовладельцев выявляет опасные улицы-магистрали и привлекает к ним внимание местных бюрократов.
И если говорить о Московской области, то за время реализации проекта на 180 участках местных дорог уже были проведены работы по капитальному ремонту, на 190 участках он пройдет еще в этом году, а более 150 участков вошли в программу капремонта на 2019-й. Активизировать работу ОНФ пытается разными способами. В том числе и такой акцией, как размещение баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» со ссылкой на интерактивную карту, на интернет-ресурсах различных министерств, комитетов и управлений Московской области. Теперь они появятся и на всех сайтах 67 муниципалитетов Подмосковья.
Что, по задумке организаторов, должно, с одной стороны, привлечь еще большее внимание к проблеме чиновников, а с другой — сподвигнуть простых людей еще активнее выявлять огрехи в работе ответственных лиц. Ведь проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Главные задачи — ремонт дорог с учетом мнения электората и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность:.
– Актуальность проекта обусловлена недовольством населения состоянием дорог, высоким уровнем аварийности, а также невозможностью оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность, – комментирует ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Алексей Малый.