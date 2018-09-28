Как добиться оперативного ремонта убитой дороги в своем районе

Несмотря на то, что государство в последнее время уделяет ремонту дорог все больше и больше внимания (достаточно сказать, что практически 90% федеральных магистралей уже приведены в полное соответствие с нормативами), на региональном уровне проблема остается более, чем актуальной. На местных направлениях автовладельцы продолжают убивать свои машины и попадать в аварии именно по вине «убитых» трасс.
Ефим Розкин

Так, например, активные россияне, присоединившиеся к проекту Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», пожаловались на сегодняшний момент почти на 32 000 плохих дорог. И реакция чиновников на эти жалобы оказалась более, чем вменяемой — около 10 000 дорожных участков в регионах России, вызвавших самые бурные нарекания электората, отремонтированы или включены в планы ремонтов на 2018—2019 годы. Что, впрочем, не удивительно если учесть, что деятельность ОНФ патронирует лично глава государства.

Впрочем, отечественной дорожной бюрократии еще есть, куда расти и чем заняться: только на запущенное функционерами ОНФ в августе этого года мобильное приложение «Убитые дороги» уже поступило свыше 1600 сообщений о тех или иных дорожных проблемах. Кроме того, на конец сентября 2018 года на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» зарегистрировались более 175 000 пользователей, а посетили его 905 000 человек и число голосов, которые неравнодушные граждане оставили за ремонт того или иного участка, приближается к миллиону.

- В общей сложности пользователи проголосовали за 31 800 км плохих дорог. И больше всего добавленных участков находится в Московской области, Республике Крым, Ростовской, Нижегородской и Рязанской областях, — прокомментировал ситуацию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. — По результатам такой активности, более 4200 участков дорог были отремонтированы капитально, еще на 3900 проведен ямочный ремонт, а 2293 попали в планы ремонта на 2018—2019 годы по разным программам. То есть более 10 000 дорожных участка тем или иным образом получили положительную реакцию властей благодаря нашему проекту. И более того: 170 дорог с нашей интерактивной карты уже включены в планы ремонта приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»…

Напомним, что последний предусматривает целый ряд мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры до 2024 года, включающий реконструкцию трасс регионального значения, разгрузку улиц и магистралей, простаивающих в вечных заторах, а также ликвидацию мест концентрации ДТП. В итоге через шесть лет аварийность в стране должна значительно снизиться, а дороги станут добротными и комфортными. При этом власти активно призывают граждан включаться в процессы контроля за исполнением всего задуманного, в том числе и через дорожные проекты ОНФ.

И, наверное, в том числе и поэтому «фронтовики» наращивают давление на чиновников с тем, чтобы они еще активнее работали с населением. Так, упомянутый выше ресурс «Карта убитых дорог» скоро будет интегрирована с такими популярными у неравнодушных жителей Москвы и Подмосковья порталами, как «Добродел» и «Активный гражданин»:

- В результате заявка, которая направляется на нашу карту, будет автоматически попадать на стол чиновникам. Система должна заработать к весне следующего года. То же самое мы планируем сделать и для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области', — поясняет цели новации Александр Васильев.

Между тем, повторимся, даже сейчас многие ведомства активно используют ресурс ОНФ в своей работе, что, как утверждает, в частности, заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Александр Проходцев, «позволяет более оперативно и эффективно реагировать на пожелания граждан».

И если вы устали ремонтировать ходовую часть своего авто, регулярно разбивая подвеску на рытвинах и ухабах родного города, каждый раз рискуя при этом попасть в ДТП, сейчас появилась реальная возможность довольно быстро изменить ситуацию и навести, наконец, порядок на дорогах.

авария, ДТП, ремонт, дорога
28 сентября 2018
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