Как добиться оперативного ремонта убитой дороги в своем районе

Так, например, активные россияне, присоединившиеся к проекту Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», пожаловались на сегодняшний момент почти на 32 000 плохих дорог. И реакция чиновников на эти жалобы оказалась более, чем вменяемой — около 10 000 дорожных участков в регионах России, вызвавших самые бурные нарекания электората, отремонтированы или включены в планы ремонтов на 2018—2019 годы. Что, впрочем, не удивительно если учесть, что деятельность ОНФ патронирует лично глава государства.

Впрочем, отечественной дорожной бюрократии еще есть, куда расти и чем заняться: только на запущенное функционерами ОНФ в августе этого года мобильное приложение «Убитые дороги» уже поступило свыше 1600 сообщений о тех или иных дорожных проблемах. Кроме того, на конец сентября 2018 года на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» зарегистрировались более 175 000 пользователей, а посетили его 905 000 человек и число голосов, которые неравнодушные граждане оставили за ремонт того или иного участка, приближается к миллиону.

- В общей сложности пользователи проголосовали за 31 800 км плохих дорог. И больше всего добавленных участков находится в Московской области, Республике Крым, Ростовской, Нижегородской и Рязанской областях, — прокомментировал ситуацию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. — По результатам такой активности, более 4200 участков дорог были отремонтированы капитально, еще на 3900 проведен ямочный ремонт, а 2293 попали в планы ремонта на 2018—2019 годы по разным программам. То есть более 10 000 дорожных участка тем или иным образом получили положительную реакцию властей благодаря нашему проекту. И более того: 170 дорог с нашей интерактивной карты уже включены в планы ремонта приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»…