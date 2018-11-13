Движение по трассе М4 «Дон» парализовано массовым ДТП и взрывом грузовика

Согласно сообщениям, поступающим из Краснодарского края, 13 ноября из-за обильных снегопадов на трассе М4 столкнулось более десятка машин. Массовое ДТП сопровождалось пожаром и взрывом топливнного бака одного из фургонов. Очевидец снял пробку, образовавшуюся из-за аварии, и сам момент взрыва.
Обильные осадки, обрушившиеся на южные регионы России, привели к массовым ДТП и почти парализовали движение не только в крупных городах Ростовской области и Краснодарского края, но и на федеральной трассе М4 «Дон».
Напомним, что во вторник на Ростовскую область и Краснодарский край обрушился снежный циклон, резко осложнивший транспортную ситуацию в регионе
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