Общество

Дороги Движение по трассе М4 «Дон» парализовано массовым ДТП и взрывом грузовика

Обильные осадки, обрушившиеся на южные регионы России, привели к массовым ДТП и почти парализовали движение не только в крупных городах Ростовской области и Краснодарского края, но и на федеральной трассе М4 «Дон».