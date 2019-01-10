Платная трасса М11 пользуется успехом только в праздники

В первые дни января через первый пропускной пункт, расположенный на 20-м км трассы, из Москвы проехало 74 622 автомобиля, а со стороны Санкт-Петербурга прошли 92 193 машины. По сравнению с тем же периодом прошлого года, с первого по восьмое число трафик вырос на 12,7%, а если взглянуть на показатели 2016-го, то в практически в два раза.

Самым загруженным днем направления из Белокаменной аналитики компании «Автодор» называют третье января. Тогда через шлагбаумы проехало 11 004 авто. А самый напряженный трафик со стороны Северной Пальмиры зафиксирован восьмого января: 16 644 проездов.

Невысокую загруженность трассы можно объяснить очень высокой платой за проезд. Стоит напомнить, что в конце прошлого года компания-концессионер сделала небольшую поблажку: бесплатный проезд легковушкам на отрезке Москва—Солнечногорск. Правда, льготы действуют только с часа ночи до шести утра, когда поток машин минимальный. Акция продлится до конца февраля. С другой стороны, на некоторых участках дороги тариф вырос на 10—50 рублей. Вот и считайте…