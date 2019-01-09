3 автоподставы, которыми сегодня активно пользуются мошенники

Времена, когда грабители жадно цеплялись за водителей, используя примитивные, «школьные» способы развода, прошли. Теперь мошенники прибегают к более изощренным методам, позволяющим им «отрываться» на простых автовладельцах совершенно безнаказанно. В ход идет и реквизит, и актеры второго плана, виртуозно исполняющие свои роли. Ну, а что — кушать то всем хочется.

ДЕВУШКА-КРАСАВИЦА

По пути на дачу снежной зимней ночью вы видите на обочине милую даму, «танцующую» от холода возле своего хетчбэка с открытым капотом. И разве может джентльмен — настоящий герой-спаситель — бросить принцессу в беде? Конечно, нет. Остановившись, вы узнаете, что машина девушки предательски заглохла и больше не заводится, а из моторного отсека «капает какая-то жидкость».