3 автоподставы, которыми сегодня активно пользуются мошенники

Опасности подстерегают водителей на каждом шагу — и речь идет не только о крутых поворотах, глубоких выбоинах, отсутствующих фонарях и наглых гаишниках, но и о предприимчивых мошенниках, горячо желающих обогатиться за чужой счет. Три актуальные автоподставы, главным героем которых рискует стать каждый автовладелец, в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Времена, когда грабители жадно цеплялись за водителей, используя примитивные, «школьные» способы развода, прошли. Теперь мошенники прибегают к более изощренным методам, позволяющим им «отрываться» на простых автовладельцах совершенно безнаказанно. В ход идет и реквизит, и актеры второго плана, виртуозно исполняющие свои роли. Ну, а что — кушать то всем хочется.
ДЕВУШКА-КРАСАВИЦА
По пути на дачу снежной зимней ночью вы видите на обочине милую даму, «танцующую» от холода возле своего хетчбэка с открытым капотом. И разве может джентльмен — настоящий герой-спаситель — бросить принцессу в беде? Конечно, нет. Остановившись, вы узнаете, что машина девушки предательски заглохла и больше не заводится, а из моторного отсека «капает какая-то жидкость».
Любезно согласившись помочь даме, вы покидаете свой теплый автомобиль, надеваете куртку и лезете искать причину поломки. По истечению десяти минут, что вы безрезультатно ковыряетесь под капотом, машина усилиями владелицы волшебным образом запускается. Дама благодарит вас за помощь, после чего уезжает. Вы же возвращаетесь к своему авто и понимаете, что вас нагло обокрали — из кошелька исчезли деньги, а из подстаканника — дорогой смартфон.
ПЕРСТЕНЬ, ПЕРСТЕНЕК
Быть может, на трассе морозной ночью вам встретится отнюдь не милая леди, а паникующий паренек, наматывающий круги подле своего навороченного «Мерседеса». Вы, возможно, проехали бы мимо, но он отчаянно бросается прямо под колеса вашей машины, слезно умоляя выручить. Вероятнее всего, он поведает грустную историю о том, как ехал из другого региона, машина внезапно сломалась, а налички в портмоне не оказалось.
«Брат, я не собираюсь клянчить у тебя деньги. Вот, возьми дорогой золотой перстень (цепочку, сережки жены, подвеску), а взамен отблагодари меня парами сотен целковых», — скажет он. Покрутив-повертев массивное кольцо, вы поймете, что товар в принципе не так уж и плох, а за 300 «деревянных» — так и вовсе очень привлекателен. Дадите бедолаге по доброте душевной даже больше, чем он просит, а в итоге выясните, что никакое это не золото, а добротно сделанная бижутерия. Обманули!
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
И еще одна история, основанная на реальных событиях — пешеходная автоподстава с участием нескольких человек, большой черной машины и дорого смартфона. Допустим, вы, опять же, двигаетесь по трассе и попадаете в поле зрения мошенников. Вас обгоняет огромный внедорожник, который некоторое время едет впереди, после чего резко снижает скорость, включает правый «поворотник» и съезжает на обочину прямо перед пешеходным переходом.
«Вот баран», — подумаете вы и безо всякой задней мысли пойдете на опережение. Вдруг из-за капота той черной машины выскочат на «зебру» два пешехода. Нет — кидаться под колеса они не станут, но вытянут руки так, чтобы вы наверняка зацепили смартфон, часы, ноутбук или другой дорогостоящий предмет, находящийся у них. Что дальше? А дальше вас будут «разводить» на деньги, угрожая сообщить о наезде на человека на переходе в ГИБДД.
…Не лишним будет напомнить, что если вы окажетесь в подобной — или какой-либо другой — явно подстроенной ситуации, то ни в коем случае нельзя терять голову. Хотите помочь девушке — закрывайте на ключ свою машину. Спасти парня на «Мерседесе» — подскажите ему, где ближайший банкомат. А перед пешеходными переходами всегда притормаживайте: вдруг не мошенники, вдруг дети?