Эхо войны: при реконструкции М4 «Дон» обнаружено минное поле

Во время предварительных раскопок специалисты компании «Автодор» наткнулись на противотанковое минное поле и полевой расходный склад боеприпасов. Там же нашли больше 20 кг тротила.

Но это еще не все: в междуречье Аксая и Дона археологи натолкнулись сразу на несколько «захоронений» неразорвавшихся снарядов. Еще несколько авиабомб и более сотни разнокалиберных боеприпасов обнаружили в районе железнодорожных путей у хутора Большой Лог. Там, по сведениям, сохраненным местными жителями, в 1943 году авианалетом немцы разбили воинский эшелон. Большинство найденных снарядов представляли угрозу. С помощью саперов их вывезли с места раскопок на специальные полигоны, где утилизировали.

Стоит напомнить, что при подготовке к строительству новых участков дорог помимо военных находок попадаются и археологические. Так, в прошедшем году компанию «Автодор» отметили почетной грамотой Главгосэкспертизы за вклад в сохранение объектов культурного наследия.