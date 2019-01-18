5 способов убить подвеску на ровной дороге

Начнем с того, что езда с разбитой подвеской аварийно опасна и грозит серьезным ДТП, а следовательно противоречит ПДД. Поэтому при первых признаках неисправности ходовой части необходимо срочно обращаться в автосервис. Проблемы с подвеской могут случиться, даже если вы эксплуатируйте машину в большом мегаполисе и передвигайтесь только по хорошим дорогам. Например, езда на приспущенных передних шинах даже по ровному покрытию не лучшим способом отразится на шаровых опорах. Имеются и другие способы убить подвеску, не выезжая с хорошего асфальта.

Не менять расходники

Почти все узлы ходовой части взаимодействуют между собой и зависят друг от друга, поэтому верный способ ее угробить — игнорировать своевременное обновление расходных запчастей. А к ним можно отнести почти все резиновые элементы, которые требуют регулярного контроля — сайлентблоки, подушки, пыльники и т. д. Есть еще другой путь в этом нелегком деле — пользоваться дешевыми поддельными деталями сомнительного качества.