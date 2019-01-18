5 способов убить подвеску на ровной дороге

Совсем изуродовать ходовую часть автомобиля без помощи ям, кочек, лежачих полицейских, открытых люков, бордюров и брусчатки — задача не из легких. Передвигаясь только по идеально ровным дорогам, для этого потребуется время и терпение, но приблизить конец амортизаторам, стабилизаторам, сайлентблокам, шарнирам и прочим элементам подвески вполне можно.
Начнем с того, что езда с разбитой подвеской аварийно опасна и грозит серьезным ДТП, а следовательно противоречит ПДД. Поэтому при первых признаках неисправности ходовой части необходимо срочно обращаться в автосервис. Проблемы с подвеской могут случиться, даже если вы эксплуатируйте машину в большом мегаполисе и передвигайтесь только по хорошим дорогам. Например, езда на приспущенных передних шинах даже по ровному покрытию не лучшим способом отразится на шаровых опорах. Имеются и другие способы убить подвеску, не выезжая с хорошего асфальта.
Не менять расходники
Почти все узлы ходовой части взаимодействуют между собой и зависят друг от друга, поэтому верный способ ее угробить — игнорировать своевременное обновление расходных запчастей. А к ним можно отнести почти все резиновые элементы, которые требуют регулярного контроля — сайлентблоки, подушки, пыльники и т. д. Есть еще другой путь в этом нелегком деле — пользоваться дешевыми поддельными деталями сомнительного качества.
Грязь
Как известно, износ амортизаторов зависит от их температуры. Если при высоких нагрузках и в жаркую погоду они все-таки «вскипели», то их функции теряются и высока вероятность протечки гидравлики. А усугубляет нарушение теплоотвода в значительной степени налипшая грязь. Кроме того, она может повредить уплотнение штока амортизатора, если туда попадет, а это приведет к засорению гидравлической жидкости и его выходу из строя. Так что в грязную погоду можно не промывать детали подвески, и в этом случае они долго не проживут.
Перегруз
Чем чаще вы передвигаетесь на перегруженной машине, чем больше в ней пассажиров-тяжеловесов и чем внушительнее их багаж, тем серьезнее окажутся нагрузки на ее подвеску. Амортизаторы легковушки, постоянно придавленной лишними килограммами к бренной земле, долго не протянут. Особенно если еще водитель при этом практикует агрессивную манеру езды.
Даже если не перегружать машину лишней поклажей, но ездить азартно, с огоньком разгоняясь, резко притормаживая и вписываясь в повороты на предельной скорости, подвеска также будет испытывать повышенные нагрузки. Так что любители драйва и дрифта должны знать, что могут сократить жизнь ходовой части так же, как если бы постоянно ездили по брусчатке.
Езда за грузовиком
Если вы привыкли двигаться по загородной трассе, вплотную прижавшись к корме большегруза, будьте готовы поймать колесом какой-нибудь крупный посторонний предмет, внезапно появившийся из-под его днища. Ведь, как правило, дорожный просвет у такой машины гораздо больше, чем у средней легковушки. Водитель грузовика пропустит препятствие между колес, а вы сделать маневр уже не успеете и скорей всего налетите на какой-нибудь булыжник или кусок бревна. Подвеска примет удар на себя, но не исключено, что с определенными последствиями.