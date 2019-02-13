Водители нашли законный способ избегать штрафов с камер за превышение скорости

Да что уж там: и в плане эффективности ни грязь, ни снег особо не помогают. И то и другое мгновенно смывается в слякотную погоду от брызг, летящих из-под колес впереди идущего транспорта. Поэтому водители, не брезгующие похулиганить на дороге, проявили смекалку и нашли новый способ уйти от ответственности. Лак для волос — вот он, главный герой и помощник!

По мнению доморощенных специалистов, за счет нанесенного на номерной знак слоя лака снимок, который делает комплекс фиксации нарушений ПДД, является засвеченным. Иными словами, «жестянка» на фото выглядит, как катафот-отражатель. Для пущего эффекта водители рекомендуют использовать лак для волос с блестками.

Вот только мало на наших дорогах осталось камер, не умеющих противостоять подобным шоферским ухищрениям. Да, первые камеры-радары действительно не могли «прочитать» лакированный номер, но сейчас таких устройств на проезжей части практически нет. Поэтому брызгай — не брызгай на номер, а нарушил — плати.

О том, за сколько метров определяют лихача те или иные средства фото- видеофиксации нарушений, можно узнать здесь.