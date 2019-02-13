Водители нашли законный способ избегать штрафов с камер за превышение скорости

Про магнитные «обманки» на регистрационные знаки, переворачивающиеся номера и прочие «видоизмененные или оборудованные с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» мы рассказывать не будем. Лишь напомним, что это противозаконно и карается штрафом в 5000 рублей, либо лишением управления транспортным средством на срок до трех месяцев.
Альтернативой в борьбе за сохранение бюджета нарушителей ПДД могут стать совсем не запрещенные к продаже баллончики с химическим составом в виде снега или грязи. Правда, придорожные полицейские умеют отличать настоящие осадки от искусственных. Как, впрочем, и краску от грязюки. Поэтому и тут в случае остановки инспектором ДПС, водителя могут привлечь к ответственности отнюдь не за нечитаемый номер. За него, напомним, согласно Административному кодексу, грозит штраф в жалкие 500 рублей. Такую хитрость полицейские легко приравняют к нарушению ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ и стрясут с «рулевого» по-полной.