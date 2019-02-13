Водители нашли законный способ избегать штрафов с камер за превышение скорости

Фото: АвтоВзгляд
Чего только не придумают хитроумные автовладельцы, чтобы безнаказанно нарушать скоростной режим и гонять по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. На сей раз — ничего противозаконного. Но насколько эффективен свежеиспеченный народный метод, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Про магнитные «обманки» на регистрационные знаки, переворачивающиеся номера и прочие «видоизмененные или оборудованные с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» мы рассказывать не будем. Лишь напомним, что это противозаконно и карается штрафом в 5000 рублей, либо лишением управления транспортным средством на срок до трех месяцев.

Альтернативой в борьбе за сохранение бюджета нарушителей ПДД могут стать совсем не запрещенные к продаже баллончики с химическим составом в виде снега или грязи. Правда, придорожные полицейские умеют отличать настоящие осадки от искусственных. Как, впрочем, и краску от грязюки. Поэтому и тут в случае остановки инспектором ДПС, водителя могут привлечь к ответственности отнюдь не за нечитаемый номер. За него, напомним, согласно Административному кодексу, грозит штраф в жалкие 500 рублей. Такую хитрость полицейские легко приравняют к нарушению ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ и стрясут с «рулевого» по-полной.

Да что уж там: и в плане эффективности ни грязь, ни снег особо не помогают. И то и другое мгновенно смывается в слякотную погоду от брызг, летящих из-под колес впереди идущего транспорта. Поэтому водители, не брезгующие похулиганить на дороге, проявили смекалку и нашли новый способ уйти от ответственности. Лак для волос — вот он, главный герой и помощник!

По мнению доморощенных специалистов, за счет нанесенного на номерной знак слоя лака снимок, который делает комплекс фиксации нарушений ПДД, является засвеченным. Иными словами, «жестянка» на фото выглядит, как катафот-отражатель. Для пущего эффекта водители рекомендуют использовать лак для волос с блестками.

Вот только мало на наших дорогах осталось камер, не умеющих противостоять подобным шоферским ухищрениям. Да, первые камеры-радары действительно не могли «прочитать» лакированный номер, но сейчас таких устройств на проезжей части практически нет. Поэтому брызгай — не брызгай на номер, а нарушил — плати.

О том, за сколько метров определяют лихача те или иные средства фото- видеофиксации нарушений, можно узнать здесь.

автоправо, штрафы, суд, письма счастья, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, антирадар, дорога, трасса, ГИБДД
13 февраля 2019
4110