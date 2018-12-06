Какие камеры ГИБДД фикисруют нарушения в темное время суток, а какие — нет

Участники автомобильных форумов часто поднимают вопрос о работе камер видеофиксации нарушений ПДД в темное время суток. Некоторые таксисты, круглосуточно разъезжающие по городу, уверяют, что с наступлением сумерек их либо отключают, либо они работают вхолостую. Другие их коллеги убеждены в обратном, поскольку не раз получали «письма счастья» за ночные нарушения. В этом вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Как известно, на наших шоссе, проспектах и улицах уже давно невозможно скрыться от радарных комплексов, замеряющих скорость автомобиля и фиксирующих нарушения ПДД. Куда ни глянь, всюду «Стрелки», «Кречеты», «Кордоны», «Крисы», «Арены» и прочие.
Нет от них спасу даже зимой, когда основное время суток на российских дорогах царит мрак. А все потому, что немало таких камер оснащены инфракрасным излучением для подсветки номеров машин в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. При естественном дневном освещении ИК-прожектора закрываются специальным фильтром или автоматически отключаются прямо из центра управления.
В ночное время, если как следует присмотреться, такое излучение можно различить в виде слабого красного огонька. Хотя новейшие технологии уже позволяют создавать инфракрасные лучи на радарных камерах, которые недоступны для человеческого глаза.
Даже в темное время суток от «большого брата» скрыться почти невозможно. Хотя для водителей все-таки найдется есть парочка утешений. Дело в том, что ночью радарные комплексы функционируют с большой погрешностью, а во время осадков и вовсе могут работать вслепую из-за высокой чувствительности.
Неслучайно радарные камеры с ИК-излучением частенько устанавливаются на фонарных столбах в местах с максимально освещенными участками дороги. Ведь в протоколе о правонарушении обязательно должен быть в наличии не только отчетливый снимок регистрационного номера, но и хорошо различимое фото вашего авто с включенными фарами.
Принцип работы радарной камеры следующий: сперва проезжую часть прочесывает доплеровский сигнал, фиксирующий скорость на расстоянии до тысячи метров с максимальным радиусом покрытия в четыре полосы. Замерив скоростной режим, камера тут же фотографирует номера машины. Распознает их уже специальная программа, а остальное — дело техники.
Другой способ попытаться уйти от ответственности за дорожное прегрешение — прохватить в темноте под камерой без инфракрасной подсветки. В условиях недостаточной видимости такое «око» имеет шанс попросту не увидеть нарушителя.
Вероятно, именно этим можно объяснить наблюдения, что многим водителям реже приходят «письма счастья» за ночные правонарушения.