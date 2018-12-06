Какие камеры ГИБДД фикисруют нарушения в темное время суток, а какие — нет

Как известно, на наших шоссе, проспектах и улицах уже давно невозможно скрыться от радарных комплексов, замеряющих скорость автомобиля и фиксирующих нарушения ПДД. Куда ни глянь, всюду «Стрелки», «Кречеты», «Кордоны», «Крисы», «Арены» и прочие.

Нет от них спасу даже зимой, когда основное время суток на российских дорогах царит мрак. А все потому, что немало таких камер оснащены инфракрасным излучением для подсветки номеров машин в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. При естественном дневном освещении ИК-прожектора закрываются специальным фильтром или автоматически отключаются прямо из центра управления.

В ночное время, если как следует присмотреться, такое излучение можно различить в виде слабого красного огонька. Хотя новейшие технологии уже позволяют создавать инфракрасные лучи на радарных камерах, которые недоступны для человеческого глаза.