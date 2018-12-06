Какие камеры ГИБДД фикисруют нарушения в темное время суток, а какие — нет

Фото www.videoblocks.com
Участники автомобильных форумов часто поднимают вопрос о работе камер видеофиксации нарушений ПДД в темное время суток. Некоторые таксисты, круглосуточно разъезжающие по городу, уверяют, что с наступлением сумерек их либо отключают, либо они работают вхолостую. Другие их коллеги убеждены в обратном, поскольку не раз получали «письма счастья» за ночные нарушения. В этом вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как известно, на наших шоссе, проспектах и улицах уже давно невозможно скрыться от радарных комплексов, замеряющих скорость автомобиля и фиксирующих нарушения ПДД. Куда ни глянь, всюду «Стрелки», «Кречеты», «Кордоны», «Крисы», «Арены» и прочие.

Нет от них спасу даже зимой, когда основное время суток на российских дорогах царит мрак. А все потому, что немало таких камер оснащены инфракрасным излучением для подсветки номеров машин в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. При естественном дневном освещении ИК-прожектора закрываются специальным фильтром или автоматически отключаются прямо из центра управления.

В ночное время, если как следует присмотреться, такое излучение можно различить в виде слабого красного огонька. Хотя новейшие технологии уже позволяют создавать инфракрасные лучи на радарных камерах, которые недоступны для человеческого глаза.

Даже в темное время суток от «большого брата» скрыться почти невозможно. Хотя для водителей все-таки найдется есть парочка утешений. Дело в том, что ночью радарные комплексы функционируют с большой погрешностью, а во время осадков и вовсе могут работать вслепую из-за высокой чувствительности.

Неслучайно радарные камеры с ИК-излучением частенько устанавливаются на фонарных столбах в местах с максимально освещенными участками дороги. Ведь в протоколе о правонарушении обязательно должен быть в наличии не только отчетливый снимок регистрационного номера, но и хорошо различимое фото вашего авто с включенными фарами.

Принцип работы радарной камеры следующий: сперва проезжую часть прочесывает доплеровский сигнал, фиксирующий скорость на расстоянии до тысячи метров с максимальным радиусом покрытия в четыре полосы. Замерив скоростной режим, камера тут же фотографирует номера машины. Распознает их уже специальная программа, а остальное — дело техники.

Другой способ попытаться уйти от ответственности за дорожное прегрешение — прохватить в темноте под камерой без инфракрасной подсветки. В условиях недостаточной видимости такое «око» имеет шанс попросту не увидеть нарушителя.

Вероятно, именно этим можно объяснить наблюдения, что многим водителям реже приходят «письма счастья» за ночные правонарушения.

штрафы, группа разбора, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, технология
6 декабря 2018
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