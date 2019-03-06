Лед на московских дорогах спровоцировал множество мелких ДТП

Резкое возвращение холода в столицу на смену сильной оттепели в ночь с 5-го на 6-е февраля привело к печальным для многих автовладельцев последствиям. Вода от тающего снега, покрывавшая накануне весь городской асфальт, к утру шестого февраля практически полностью замерзла.

Из-за этого дороги и тротуары города превратились в один большой каток. На центральных магистралях, с их достаточно интенсивным движением и повышенным вниманием со стороны коммунальных служб, вода на дорожном полотне практически не замерзала.

Зато на второстепенных улицах и внутри спальных районов со льдом, фактически, никто не боролся. Из-за этого утренний выезд на работу для многих автовладельцев быстро закончился аварией. Большинство из случившихся ДТП относится к категории: «догнал впереди идущую машину».

Многие автовладельцы не учли наличие нетронутого реагентами льда под колесами и не смогли правильно оценить параметры торможения. Чаще всего, эти ДТП характеризовалось минимальными повреждениями, поскольку происходили на небольших скоростях. Однако это не мешало их участникам надолго перекрывать движение на нешироких улочках.