Лед на московских дорогах спровоцировал множество мелких ДТП

ageas.co.uk
Резкое похолодание, случившееся в столице утром шестого февраля, привело к появлению почти сплошного ледяного покрова на городских магистралях и тротуарах.
Максим Строкер

Резкое возвращение холода в столицу на смену сильной оттепели в ночь с 5-го на 6-е февраля привело к печальным для многих автовладельцев последствиям. Вода от тающего снега, покрывавшая накануне весь городской асфальт, к утру шестого февраля практически полностью замерзла.

Из-за этого дороги и тротуары города превратились в один большой каток. На центральных магистралях, с их достаточно интенсивным движением и повышенным вниманием со стороны коммунальных служб, вода на дорожном полотне практически не замерзала.

Зато на второстепенных улицах и внутри спальных районов со льдом, фактически, никто не боролся. Из-за этого утренний выезд на работу для многих автовладельцев быстро закончился аварией. Большинство из случившихся ДТП относится к категории: «догнал впереди идущую машину».

Многие автовладельцы не учли наличие нетронутого реагентами льда под колесами и не смогли правильно оценить параметры торможения. Чаще всего, эти ДТП характеризовалось минимальными повреждениями, поскольку происходили на небольших скоростях. Однако это не мешало их участникам надолго перекрывать движение на нешироких улочках.

ПДД, авария, ДТП, ГИБДД, коммерческий транспорт
6 марта 2019
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