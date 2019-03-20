Что выдумывают водители, чтобы не платить на платных участках трассы М4 «Дон»

Фото kommersant.ru
Все чаще и чаще на платных дорогах попадаются автовладельцы, всеми правдами и неправдами пытающиеся проскочить скоростную магистраль без оплаты. И, надо сказать, большинству из таких умников это удается. Для этого у них, как выяснил портал «АвтоВзгляд» есть две возможности.
Ефим Розкин

Самая простая и распространенная из них — плотно пристроиться у пунктов оплаты в хвост впереди идущей машины и проскочить таким образом мимо кассы. Резон тут прямой. Так, в пределах Московской области на разных участках той же М4 «Дон» приходится платить от 110 до 160 рублей, а если идти через все 19 платных участков трассы, то на круг выйдет 910 «деревянных». При смехотворных заработках большинства россиян — деньги совершенно не лишние. Вот и пускаются водители во все тяжкие.

Второй способ — более рисковый и чреватый встречей с полицией. Применяя его, особо одаренные водилы, не дожидаясь попуток, просто «продавливали» бамперами своих машин хлипкие пластиковые шлагбаумы и благополучно едут дальше — суда по всему, никаких серьезных повреждений автомобили при таких «маневрах» не получают, как и шлагбаумы.

Между тем, как утверждают представители компании «Автодор», эксплуатирующей магистраль, только за минувший выходные и только на двух пунктах взимания платы было зафиксировано 75 ДТП с повреждением стрелы шлагбаума, связанных с нарушением правил проезда. В 57 случаях водители скрылись с места ДТП (ежегодно же по М4 «Дон» проезжает более 90 млн. транспортных средств).

Файл inprotvino.ru

Операторы в таких случаях, как рассказывают эксперты, вызывают ГИБДД, демонстрируют им кадры видеосъемки (все пункты оплаты вооружены видеокамерами). Но вот удается ли в итоге разыскать нарушителей, нам сообщить не смогли. Хотя тут на лицо скрытие с места ДТП: ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — лишение «прав» до полутора лет или даже арест на 15 суток. Кроме того, пойманному водителю придется за свой счет компенсировать ущерб, нанесенный оператору «платника» — полис ОСАГО в данном случае не работает.

Но, похоже, удравших «зайцев» в большинстве случаев найти все же не удается, и дорожники решили бороться с ними своими методами. Сейчас на всем протяжении М4 идет повальная замена «гибких» шлагбаумов на алюминиевые, механизм которых не позволяет отодвинуть стрелу шлагбаума без повреждений. Причем, конструкция такова, что заметные повреждения обязательно будут как у дорогостоящего оборудования, так и на самом автомобиле.

И, предположим, с появлением новых шлагбаумов на таран их брать уже никто не будет. Но что будут делать дорожники с теми, кто оборудование не ломает, проезжая кассиров, «повиснув на корме» переднего авто? А ведь их число растет чуть ли не в геометрической прогрессии.

ПДД, КоАП, ОСАГО, платные дороги, дорога, ГИБДД, мошенничество
20 марта 2019
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