Что выдумывают водители, чтобы не платить на платных участках трассы М4 «Дон»

Самая простая и распространенная из них — плотно пристроиться у пунктов оплаты в хвост впереди идущей машины и проскочить таким образом мимо кассы. Резон тут прямой. Так, в пределах Московской области на разных участках той же М4 «Дон» приходится платить от 110 до 160 рублей, а если идти через все 19 платных участков трассы, то на круг выйдет 910 «деревянных». При смехотворных заработках большинства россиян — деньги совершенно не лишние. Вот и пускаются водители во все тяжкие.

Второй способ — более рисковый и чреватый встречей с полицией. Применяя его, особо одаренные водилы, не дожидаясь попуток, просто «продавливали» бамперами своих машин хлипкие пластиковые шлагбаумы и благополучно едут дальше — суда по всему, никаких серьезных повреждений автомобили при таких «маневрах» не получают, как и шлагбаумы.

Между тем, как утверждают представители компании «Автодор», эксплуатирующей магистраль, только за минувший выходные и только на двух пунктах взимания платы было зафиксировано 75 ДТП с повреждением стрелы шлагбаума, связанных с нарушением правил проезда. В 57 случаях водители скрылись с места ДТП (ежегодно же по М4 «Дон» проезжает более 90 млн. транспортных средств).