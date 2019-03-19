Самые двусмысленные пункты ПДД, которые ГИБДД использует против водителей

choiz.me
Такое впечатление, что российские ПДД специально составлены таким образом, чтобы в целом ряде дорожных ситуаций у сотрудника ГИБДД всегда была возможность оштрафовать водителя или лишить его «прав».
Максим Строкер

Практически каждый водитель ежедневно оказывается в «скользких», с точки зрения вероятности попасть под штраф, дорожных ситуациях. Возьмем, например, нерегулируемый пешеходный переход.

ПДД в пункте 14.1 требует от воителя уступить дорогу гражданам, вступившим на проезжую часть. То есть, водитель, формально, не должен двигаться с места, пока «зебра» полностью не очистится от «пешиков» — в том числе и тех, кто уже прошел перед носом авто. Никто из водителей не дожидается, пока пешеход доберется до края дороги и стартуют, если перед капотом стало чисто. А сообразительный гаишник или инспектор местного ЦОДД вполне может выписать за это штраф — 1500—2500 рублей.

Или возьмем случай объезда стоящего «на аварийке» грузовика на двухполосной дороге со сплошной осевой разметкой. Чтобы не провести неизвестно сколько часов или дней в ожидании, пока он будет отремонтирован или отбуксирован, большинство водителей объезжают его, пересекая при этом сплошную разделительную, нарушая пункт 9.1.1 ПДД.

За это в КоАП предусмотрена специальная статья — 12.15.3 со штрафной санкцией в размере 1000—1500 рублей. Подобное происшествие — подарок для наряда ДПС, которому нужно «нарубить» побольше штрафных протоколов. Хотя в остальное время сотрудники ГИБДД не обращают внимания на подобные нарушения.

Еще одна ловушка для водителя состоит в том, что в ПДД не оговорено, как быть, если зеленый сигнал светофора погас в момент, когда машина находится еще на середине перекрестка. И по крайней мере часть пути через него водитель проезжает на запрещающий сигнал.

Сообразительный сотрудник ГИБДД, при этом вполне может вменить автомобилисту нарушение пункта 6.13 ПДД и оформить протокол по 12.12 КОАП на 1000 рублей штрафа..

Точно по такой же схеме водитель может «попасть» на регулируемом железнодорожном переезде — въехал на пути и в этот момент начинает мигать запрещающий сигнал. Экипажи ДПС в таких местах просто обожают дежурить. Ведь в подобной ситуации рулевого можно легко «развести» на нарушение 15.3 ПДД и по статье 12.10.1 КоАП оформить на лишение «прав» на 3—6 месяцев.

Но наиболее цинично с водителем можно обойтись, если его угораздило попасть в ДТП без пострадавших, но с сильными повреждениями у машин. При этом он оказывается под требованиями сразу двух взаимоисключающих положений ПДД: пункт 2.5 велит ему ни в коем случае ничего не трогать на месте аварии до приезда ГИБДД, а 2.6 настаивает на том, чтобы он немедленно освободил проезд для других машин, предварительно зафиксировав обстоятельства аварии.

Куда ни кинь — все равно «не выполнишь обязанности после ДТП». А за это по 12.27 КоАП положено 1000 рублей штрафа.

проезд на красный, штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, ГИБДД
19 марта 2019
271