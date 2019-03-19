Самые двусмысленные пункты ПДД, которые ГИБДД использует против водителей

Практически каждый водитель ежедневно оказывается в «скользких», с точки зрения вероятности попасть под штраф, дорожных ситуациях. Возьмем, например, нерегулируемый пешеходный переход.

ПДД в пункте 14.1 требует от воителя уступить дорогу гражданам, вступившим на проезжую часть. То есть, водитель, формально, не должен двигаться с места, пока «зебра» полностью не очистится от «пешиков» — в том числе и тех, кто уже прошел перед носом авто. Никто из водителей не дожидается, пока пешеход доберется до края дороги и стартуют, если перед капотом стало чисто. А сообразительный гаишник или инспектор местного ЦОДД вполне может выписать за это штраф — 1500—2500 рублей.

Или возьмем случай объезда стоящего «на аварийке» грузовика на двухполосной дороге со сплошной осевой разметкой. Чтобы не провести неизвестно сколько часов или дней в ожидании, пока он будет отремонтирован или отбуксирован, большинство водителей объезжают его, пересекая при этом сплошную разделительную, нарушая пункт 9.1.1 ПДД.