На чем можно сильно сэкономить, сидя за рулем автомобиля

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Экономика в нашей стране уже не первый год переживает не лучшие времена, поэтому подавляющее большинство соотечественников по-прежнему вынуждены туго затягивать ремни. Как можно значительно сократить расходы человеку, регулярно использующему для поездок машину, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Автомобиль создан для того, чтобы помогать человеку, готовому за это платить. Но и экономить можно всегда — в том числе уже на стадии приобретения машины — например, при помощи скидок и спецпредложений, отказа от ненужных опций, а также с учетом некоторых тонкостей при оформлении ОСАГО и КАСКО. Поскольку при покупке машины затраты на нее только начинаются, основная экономия приходится на ее эксплуатацию.

Топливо

Первая статья расхода автовладельца — это горючее. Современному водителю известна масса способов на нем сэкономить: от определенной манеры управлять автомобилем до участия в специальных бонусных программах от сетевых АЗС. Главное — все делать разумно. Например, все знают, что чем тяжелее машина и чем больше одновременно в ней используется электроприборов, тем будет выше расход топлива. Но это не значит, что водитель должен ездить без запасного колеса и во время дождя не включать дворники.

Штрафы

Какие бы жесткие санкции за нарушение ПДД не вводили наши власти, большинство воавтовладельцев продолжают регулярно получать письма счастья. А если учесть, что минимальный штраф для водителя составляет 500 рублей, то аккуратная и неторопливая езда в значительной степени может сохранить содержимое его кошелька. Кроме того, соблюдение ПДД дает меньше шансов попасть в аварию, а ДТП, как известно, для виновника может быть делом крайне затратным.

Страховка

Продолжая эту тему, напомним, что соблюдение ПДД и, как следствие — безаварийная езда всегда служат поводом к снижению цены полиса ОСАГО при последующем его продлении. И это еще раз подтверждает пословицу: «Тише едешь, богаче будешь».

Мойка

Привычка в течение круглого года пользоваться автомойкой, как минимум, раз в неделю вне зависимости от погоды, характерна для педантичных чистюль. Если учесть, что помыть один только кузов в Москве стоит в среднем 400 — 500 рублей, то, отказавшись от этого, можно неплохо сэкономить. Например, пользоваться мойками самообслуживания или освежать свою «ласточку» на своем дачном участке. Тем, кто решится вообще не мыть машину, следует знать, когда ГИБДД проводит месячник «Чистый автомобиль».

Шины

Практика показывает, что экономить на шинах — опасно для жизни, но к их выбору можно подойти разумно. Например, достаточно много шансов купить по частному объявлению использованную резину в хорошем и даже почти в идеальном состоянии. Экономия в этом случае составит до 50% от стоимости нового комплекта.

Автосервис

Любая машина периодически ломается, поэтому техническое обслуживание также считается значительной статьей расходов для автовладельца. На диагностике и ремонте можно существенно сэкономить еще на стадии выбора подходящего автосервиса. Следует учитывать, что ремонт у дилера всегда дороже, причем разница с ценами на аналогичные услуги в обычном сервисе порой достигает 40%. Зачастую высокий прейскурант объясняют «платой за бренд».

С другой стороны, в мелкой мастерской найдутся свои минусы обслуживания, и чтобы их свести к минимуму, выбирать варианты лучше всего с помощью сарафанного радио — через друзей, знакомых, соцсети и профильные форумы. И самое главное — такими поисками необходимо заниматься заранее, пока у вас не сломалась машина. Портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал о нюансах выбора специалистов по авторемонту.

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16 мая 2019
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