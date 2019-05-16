На чем можно сильно сэкономить, сидя за рулем автомобиля

Автомобиль создан для того, чтобы помогать человеку, готовому за это платить. Но и экономить можно всегда — в том числе уже на стадии приобретения машины — например, при помощи скидок и спецпредложений, отказа от ненужных опций, а также с учетом некоторых тонкостей при оформлении ОСАГО и КАСКО. Поскольку при покупке машины затраты на нее только начинаются, основная экономия приходится на ее эксплуатацию.

Топливо

Первая статья расхода автовладельца — это горючее. Современному водителю известна масса способов на нем сэкономить: от определенной манеры управлять автомобилем до участия в специальных бонусных программах от сетевых АЗС. Главное — все делать разумно. Например, все знают, что чем тяжелее машина и чем больше одновременно в ней используется электроприборов, тем будет выше расход топлива. Но это не значит, что водитель должен ездить без запасного колеса и во время дождя не включать дворники.