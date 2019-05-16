Почему пользоваться «водительскими очками» на самом деле вредно

Не стоит верить всему, что пишут в рекламе солнцезащитных очков. Красивые цвета линз, считающиеся в народе полезными для глаз, могут сыграть с вашим зрением злую шутку.
Максим Строкер

Среднестатистический автовладелец, как правило, уверен, что классические «водительские очки» обязательно должны иметь линзы желтого или оранжевого цвета. Весь интернет хором уверяет нас, что именно благодаря желтым «стеклышкам» свет встречных фар меньше слепит ночью, а в любое время дня предметы вокруг при взгляде через цыплячьего цвета линзы кажутся четче и контрастнее.

Насколько объективно такое представление — вопрос достаточно спорный, слишком много тут «завязано» на индивидуальное восприятие.

Зато любой врач-офтальмолог совершенно точно скажет вам, что желтый цвет линз возбуждает нервную систему и повышает внутриглазное давление. Хирургу, например, такие очки категорически противопоказаны. А водителю, от действий которого зависят жизни сотен людей вокруг, — почему-то рекомендованы…

На самом деле само понятие «водительские очки» — не более чем маркетинговый трюк. Бывают солнцезащитные очки полезные для зрения и вредные, иного не дано. Наилучшие для глаз цвета их линз лежат в области серого, коричневого, зеленого и черного оттенков. Такие очки задерживают максимальное количество света.

Наиболее вредный цвет линз солнцезащитных очков — синий. Он не задерживает ультрафиолетовую (UV) часть солнечного света, создавая иллюзию затемнения. Зрачок от этого открывается пошире и невидимое UV-излучение выжигает сетчатку.

Поэтому в качестве по-настоящему солнцезащитных очков имеет смысл рассматривать лишь очки со специальным напылением, поглощающим ультрафиолет — с так называемым UV-фильтром. Причем, очень желательно, чтобы их линзы были с эффектом поляризации. Благодаря ей убираются блики, утомляющие зрение.

Не менее коварны очки с неравномерным затемнением линз, когда например, верхняя часть стекла темнее нижней. Недолгая прогулка в них проблем не доставит, но вождение в течение нескольких часов может привести к сильнейшему утомлению глаз, когда в поле зрения «все плывет».

На самом деле солнцезащитными очками лучше вообще пользоваться пореже. Надевать их только когда Солнце уж действительно безжалостно слепит. Если носить темные очки чуть ли не постоянно, глаза отвыкнут правильно реагировать на яркий свет и перестанут с ним справляться. В этом случае ношение очков станет уже не удобством, а жизненной необходимостью.

безопасность дорожного движения
16 мая 2019
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