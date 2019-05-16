Почему пользоваться «водительскими очками» на самом деле вредно

Среднестатистический автовладелец, как правило, уверен, что классические «водительские очки» обязательно должны иметь линзы желтого или оранжевого цвета. Весь интернет хором уверяет нас, что именно благодаря желтым «стеклышкам» свет встречных фар меньше слепит ночью, а в любое время дня предметы вокруг при взгляде через цыплячьего цвета линзы кажутся четче и контрастнее.

Насколько объективно такое представление — вопрос достаточно спорный, слишком много тут «завязано» на индивидуальное восприятие.

Зато любой врач-офтальмолог совершенно точно скажет вам, что желтый цвет линз возбуждает нервную систему и повышает внутриглазное давление. Хирургу, например, такие очки категорически противопоказаны. А водителю, от действий которого зависят жизни сотен людей вокруг, — почему-то рекомендованы…

На самом деле само понятие «водительские очки» — не более чем маркетинговый трюк. Бывают солнцезащитные очки полезные для зрения и вредные, иного не дано. Наилучшие для глаз цвета их линз лежат в области серого, коричневого, зеленого и черного оттенков. Такие очки задерживают максимальное количество света.