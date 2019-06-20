Как сэкономить на такси до аэропорта

Служба заказа такси «Ситимобил» и компания «Аэроэкспресс» запускает в Москве единый тариф. Это значит, что пассажиры получают возможность отдать фиксированную сумму, куда войдет поездка на такси от дома или работы до вокзала (или наоборот), плюс поездка на поезде от вокзала до аэропорта (или в обратном направлении).

Услуга появится в фирменном приложении «Аэроэкспресса». Если нужно добраться до самолета, потребуется указать время подачи такси и выбрать рейс поезда. Если нужно добраться до дома после перелета, достаточно будет назвать лишь номер рейса экспресса. Но, как всегда, есть одно «но»: извозчики по этому выгодному тарифу работают только в пределах Третьего транспортного кольца.

Между тем, несколько дней назад портал «АвтоВзгляд» опубликовал результаты исследования, где аналитики выяснили, за что пассажиры ставят таксистам наивысшие оценки. Причем соблюдение ПДД во время поездки — не самый распространенный критерий.