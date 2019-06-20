Джереми Кларксон и другие: как подготовиться к автопутешествию, не отрываясь от телевизора

Когда мы говорим об автомобильных шоу, едва ли не единственные, кого знают почти все — британская троица — Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон. После скандала с BBC ведущие такого уровня не могли остаться незамеченными. Права на их новое шоу с радостью прикупила компания Amazon.

Гранд-Тур

Они продолжают испытываться автомобили самыми разными способами, превращая каждую поездку в соревнование и борьбу. Несмотря на то, что название программы является отсылкой к 18—19 векам, когда гранд-туром называли маршрут путешествий аристократов по Европе, сегодня гранд-тур включает не только европейские страны. Ведущие путешествуют на автомобилях по Африке, Южной Америке, Кавказу. Роскошные съемки и захватывающие моменты, а эксклюзивность представленных в программе автомобилей просто зашкаливает! Сервис Amazon Prime Video.

Невероятные приключения итальянцев

Отец и сын, Беппе и Филиппо Тенти, путешествуют по всему миру. С экспедицией на автомобилях они проезжают через все континенты, рассказывают о жизни в разных странах, знакомятся с местными обычаями, культурой и, конечно, людьми. Периодически подвергаются культурному шоку и с присущей итальянцам эмоциональностью рассказывают о своих приключениях. Тысячи километров за рулем научили их справляться с самыми непростыми ситуациями.