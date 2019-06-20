Джереми Кларксон и другие: как подготовиться к автопутешествию, не отрываясь от телевизора

Путешествовать можно на любом транспорте, но в случае с автомобилем есть особый шарм. Одним нравится чувство свободы, которое он дает, другим — возможность увидеть намного больше, третьи не представляют жизнь без своих колес. Но чего ожидать от чужеземных дорог? Подготовка к автовояжу может превратиться в приятный досуг — нужно лишь включить телевизор. Портал «АвтоВзгляд» собрал подборку лучших программ, рассказывающих обо всех плюсах и минусах автотуризма.
Когда мы говорим об автомобильных шоу, едва ли не единственные, кого знают почти все — британская троица — Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон. После скандала с BBC ведущие такого уровня не могли остаться незамеченными. Права на их новое шоу с радостью прикупила компания Amazon.
Гранд-Тур
Они продолжают испытываться автомобили самыми разными способами, превращая каждую поездку в соревнование и борьбу. Несмотря на то, что название программы является отсылкой к 18—19 векам, когда гранд-туром называли маршрут путешествий аристократов по Европе, сегодня гранд-тур включает не только европейские страны. Ведущие путешествуют на автомобилях по Африке, Южной Америке, Кавказу. Роскошные съемки и захватывающие моменты, а эксклюзивность представленных в программе автомобилей просто зашкаливает! Сервис Amazon Prime Video.
Невероятные приключения итальянцев
Отец и сын, Беппе и Филиппо Тенти, путешествуют по всему миру. С экспедицией на автомобилях они проезжают через все континенты, рассказывают о жизни в разных странах, знакомятся с местными обычаями, культурой и, конечно, людьми. Периодически подвергаются культурному шоку и с присущей итальянцам эмоциональностью рассказывают о своих приключениях. Тысячи километров за рулем научили их справляться с самыми непростыми ситуациями.
Как правильно управлять автомобилем на песчаных барханах в пустыне? Как не застрять в тропических болотах? Что делать, если сбился с пути в незнакомой стране? Наряду с увлекательными приключениями и красивыми видами, из программы можно почерпнуть полезные лайфхаки о езде в экстремальных условиях. Телеканал Travel+Adventure.
По дороге с Норманом Ридусом
Норман Ридус — заядлый мотоциклист. Он путешествует по США и прокачивает не только мотоциклы, но и свои знания о стране. Компанию ему составляют актеры, музыканты, друзья или другие фанаты мотоциклов.
Вместе они заглядывают в местные мастерские, байк-клубы или тату-салоны, чтобы понять сколько в США существует единомышленников, посвятивших себя «жизни на байке». Количество шикарных мотоциклов и чопперов превосходит ожидания. Телеканал AMC.
У гонщика Гая Мартина есть две страсти — автомобили и путешествия. Он отправляется в путешествие по Китаю, Индии, России и Украине, чтобы стать в этих странах «своим» на все 100. Тысячи километров на автомобиле по Сибири, или поездка с ветерком на мотоцикле бок о бок с байкерами из «Ночных волков». Гай с головой бросается в очередное приключение, не задумываясь о комфорте. Полное погружение в неизвестную культуру потребует выдержки и силы характера. Рискованная, но в то же время трогательная история гонщика, который воплощает свою мечту увидеть мир. Телеканал Travel+Adventure.
Самые опасные путешествия
Всегда хотели проехать по горному серпантину? Для кого-то подобный маршрут — просто обычный вторник. «Самые опасные путешествия» — это калейдоскоп самых экстремальных дорог со всего мира. Речь не идет об извилистых гоночных трассах. Речь о людях, которые каждый день рискуют жизнью, чтобы просто добраться на работу или до ближайшего города. Они делают это, в том числе, на автомобиле.
Дорога длиной в 500 км по гималайским горам, живописное и непредсказуемое Адриатическое шоссе, заснеженные трассы Сибири — эти и другие маршруты ежедневно преодолевают сотни людей, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Как они делают это и зачем? Телеканал Travel+Adventure.