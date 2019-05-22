Почему чеченцы так сильно любят таксистов

В результате исследования стало понятно, что только 17% пассажиров автомобилей с шашечками на борту угощают таксистов чаевыми при каждой поездке. Половина респондентов делает это время от времени, а треть — никогда не заметишь за таким занятием.

Итак, самая широкая душа у седоков в Грозном, где «на чай» всегда оставляют рекордные 81% опрошенных. На втором месте рейтинга великодушия оказались жители подмосковной Балашихи (38%). Далее следует Астрахань (33%) и Химки (32%), пятерку лидеров замыкает Архангельск (31%). Его догоняют Белгород (31%), Симферополь (31%), Нальчик (31%) и Севастополь (30%). А десятую строчку разделили Владикавказ и Домодедово (29%).

Кстати, реже всех добровольной доплатой балуют брата-таксиста в Люберцах, где 56% участников опроса даже не помышляют об этом. В этом антирейтинге также засветились: Тюмень (53%), Ставрополь (53%), Чебоксары (51%) и Томск (48%).