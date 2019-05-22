Почему чеченцы так сильно любят таксистов

Чаевые в сфере обслуживания — явление абсолютно нормальное. Так, и таксистам пассажиры оставляют «на чай»: в каких российских городах делают это охотнее, люди каких профессий оказались щедре, а еще за что доплачивают извозчикам, выяснили эксперты «АвтоВзгляда».
В результате исследования стало понятно, что только 17% пассажиров автомобилей с шашечками на борту угощают таксистов чаевыми при каждой поездке. Половина респондентов делает это время от времени, а треть — никогда не заметишь за таким занятием.
Итак, самая широкая душа у седоков в Грозном, где «на чай» всегда оставляют рекордные 81% опрошенных. На втором месте рейтинга великодушия оказались жители подмосковной Балашихи (38%). Далее следует Астрахань (33%) и Химки (32%), пятерку лидеров замыкает Архангельск (31%). Его догоняют Белгород (31%), Симферополь (31%), Нальчик (31%) и Севастополь (30%). А десятую строчку разделили Владикавказ и Домодедово (29%).
Кстати, реже всех добровольной доплатой балуют брата-таксиста в Люберцах, где 56% участников опроса даже не помышляют об этом. В этом антирейтинге также засветились: Тюмень (53%), Ставрополь (53%), Чебоксары (51%) и Томск (48%).
Кстати, чаще всего раскошеливаются фермеры и другие работники сельского хозяйства (37%), труженики автопрома (28%) и служители из сферы туризма (26%). Зато самыми расчетливыми названы: госслужащие (среди них никогда не дают чаевые 44%), «айтишники» (41%) и специалисты отрасли образования (40%).
Оставляя комментарии, опрашиваемые аналитиками сервиса такси «Ситимобил» поделились, что основными объектами дополнительного вознаграждения, как правило, становятся обходительные, вежливые, аккуратно водящие таксисты с чистым автомобилем. Кроме того, причиной может стать обычная симпатия (58%), хорошее настроение пассажира (50%) или даже выпитый им алкоголь (11%).
Стоит напомнить, что совсем недавно портал «АвтоВзгляд» опубликовал результаты другого исследования, где специалисты выясняли, из каких профессий уходят работать в таксисты. Узнать довольно неожиданные результаты опроса можно здесь.