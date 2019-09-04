До завершения строительства платной трассы M11 остались считанные месяцы

Новый участок «платника» М11 начинается от 543-го км магистрали на пересечении с М10 в районе деревни Мясной Бор. Заканчивается отрезок на 646-м км недалеко от Тосно на пересечении с «бетонкой» А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где и расположен пункт взимания платы.

На данный момент разрешенная скорость на новопостроенном «Автодором» куске дороги — 110 км/ч, но в планах поднять ее до 130 км/ч. За проезд по этому участку придется заплатить от 224 рублей. Сейчас на 602 км уже есть контейнерные АЗС (в обоих направлениях). Позже там «вырастут» полноценные заправки «со всеми удобствами». Кроме того, к услугам путешествующих имеется пять площадок для отдыха.

Напомним, что сейчас без съезда с трассы можно «проглотить» 440 км — от обхода Торжка в Тверской области и до питерской «бетонки». До завершения строительства скоростной дороги осталось уложить всего 35 км полотна.

Между тем, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что есть способ проехать по платной дороге, не заплатив ни копейки, причем способ законный. Подробности об этом можно найти здесь.